СМИ сообщили о задержании в РФ миллиардера Вадима Мошковича

О том, что миллиардер из списка Forbes и бывший сенатор от Белгородской области Мошкович задержан, пишут также близкие к силовикам телеграм-каналы Mash, Shot и Baza.

По данным СМИ всего по делу задержаны несколько человек, а в офисах агрохолдинга «Русагро» проводятся обыски. Утверждается, что статус Мошковича еще не определен.

«Обыски проводятся в офисах агрохолдинга, в том числе в Москве. Идет выемка документов», — сказал собеседник.

По словам источника СМИ, уголовное дело было возбуждено следственным департаментом МВД России «по факту хищения в компаниях, с которыми "Русагро" находился в деловых отношениях».

В «Русагро» пока не комментируют сообщения СМИ. «Пока не комментируем», — заявили в компании.

В списке богатейших россиян по версии журнала Forbes 57-летний Мошкович сейчас занимает 55-е место, его состояние оценивается 2,7 млрд долларов.

«Русагро» — один из крупнейших российских агрохолдингов. Компания была основана в 1995 году.

В 2022 году, после введения санкций со стороны Запада Мошкович ушел с поста председателя правления «Русагро», сократив свою долю менее чем до 50%, отмечает Reuters.

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