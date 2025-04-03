СМИ: представители США впервые не приедут на «Рамштайн»

Как отмечает издание, министр обороны США Пит Хегсет не присоединится к заседанию «Рамштайна» ни лично, ни по видеосвязи.

По данным издания, на встречу также не поедут высокопоставленные чиновники или другие представители Минобороны США.

Таким образом, следующее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины может стать первым без участия Соединенных Штатов, создавших эту группу после российского вторжения в 2022 году.

На предыдущем «Рамштайне», который состоялся в феврале этого года, Пит Хегсет заявил, что возвращение Украины к границам до 2014 года и вступление в НАТО не является реалистичной целью.