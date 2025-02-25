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СМИ: Михаил Ефремов сорвал свое досрочное освобождение из тюрьмы

Редакция PRESS 25 февраля, 2025 11:00

История и культура 0 комментариев

СМИ пишут, что 61-летний актер Михаил Ефремов лишился шанса на условно-досрочное освобождение из колонии, так как в его личных вещах был найден запрещенный предмет. Так ли это на самом деле?

Стало известно, что в исправительной колонии, где бывает наказание актер Михаил Ефремов, были проведены масштабные мероприятия по поиску запрещенных вещей. Как выяснилось, не все заключенные успели их спрятать. В их числе оказался и Михаил Ефремов — в личных вещах в его бараке был обнаружили мобильный телефон с возможностью выхода в интернет, пишет TheVoiceMag.

«Каким образом мобильник попал к актеру — большой вопрос. Как рассказал собеседник, в ИК-4 довольно жестко с "гражданскими предметами", поэтому это явно "нетипичное явление"», — отметил Telegram-канал SHOT.

Эксперты указали, что теперь условно-досрочное освобождение Ефремова сорвалось. Он сможет выйти из колонии досрочно только в том случае, если докажет, что телефон не принадлежит ему.

Однако адвокат актера Юрий Падалко заявил, что это неправда: «Очередной фейк, сразу скажу».

Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня 2020 года. На своем внедорожнике Jeep Grand Cherokee он протаранил легковушку, за рулем которой находился 57-летний курьер Сергей Захаров. От полученных травм водитель скончался в больнице на следующий день. Осенью того же года актер был помещен в СИЗО. Судебное разбирательство получило широкий общественный резонанс. Экспертиза установила, что в момент аварии Ефремов был в состоянии опьянения. В итоге его приговорили к 7,5 годам заключения.

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