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Ситуация весьма критическая: Козловска о запасах лекарств в стране

la.lv 21 марта, 2025 11:24

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Уже несколько лет ведутся разговоры о необходимости создания национального запаса лекарств на случай кризисных ситуаций. В конце прошлого года, когда комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам оценивала ход создания резерва, ситуация была оценена как слабая, говорит в программе TV24 «Ziņu TOP» Лига Козловска, председатель подкомитета по здравоохранению комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам, руководитель Ассоциации сельских семейных врачей.

В настоящее время Министерство здравоохранения публично заявляет о наличии плана, хотя национальный запас лекарств не разглашается, так как является государственной тайной.

Медицинским учреждениям предписано иметь запас лекарств как минимум на три месяца. Кроме того, каждый пациент должен иметь свой собственный запас. Больные хроническими заболеваниями Л. Козловска призывает людей с хроническими заболеваниями покупать лекарства на три месяца вперед, если они могут себе это позволить в финансовом плане.

По словам политика, в настоящее время существуют проблемы с запасами в аптеках, на которые повлияла и лекарственная реформа, однако ответственное министерство отмечает, что проблема в основном связана с нехваткой лекарств в Европе.

Латвийские производители лекарств, такие как Olainfarm и Grindeks, также способны обеспечить лишь 1/5 часть лекарств, необходимых латвийскому населению. «На данный момент мы обеспокоены следующим. Если, не дай Бог, в этот момент случится час Х, с этими запасами, особенно индивидуальными, на уровне практик врачей общей практики и фармацевтов... Я считаю, что этот вопрос очень важен», - говорит глава Ассоциации сельских семейных врачей.

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