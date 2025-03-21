Ситуация весьма критическая: Козловска о запасах лекарств в стране

В настоящее время Министерство здравоохранения публично заявляет о наличии плана, хотя национальный запас лекарств не разглашается, так как является государственной тайной.

Медицинским учреждениям предписано иметь запас лекарств как минимум на три месяца. Кроме того, каждый пациент должен иметь свой собственный запас. Больные хроническими заболеваниями Л. Козловска призывает людей с хроническими заболеваниями покупать лекарства на три месяца вперед, если они могут себе это позволить в финансовом плане.

По словам политика, в настоящее время существуют проблемы с запасами в аптеках, на которые повлияла и лекарственная реформа, однако ответственное министерство отмечает, что проблема в основном связана с нехваткой лекарств в Европе.

Латвийские производители лекарств, такие как Olainfarm и Grindeks, также способны обеспечить лишь 1/5 часть лекарств, необходимых латвийскому населению. «На данный момент мы обеспокоены следующим. Если, не дай Бог, в этот момент случится час Х, с этими запасами, особенно индивидуальными, на уровне практик врачей общей практики и фармацевтов... Я считаю, что этот вопрос очень важен», - говорит глава Ассоциации сельских семейных врачей.