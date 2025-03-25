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Синхронно с соседями: правительство Латвии поддержало выход страны из Оттавской конвенции о минах

Редакция PRESS 25 марта, 2025 14:03

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Правительство Латвии во вторник поддержало выход страны из Оттавской конвенции, запрещающей использование, хранение и производство противопехотных мин.

Министр внутренних дел Рихард Козловскис (Новое едиснтво), заменяя министра иностранных дел, на заседании правительства указал, что Министерство иностранных дел (МИД) просило придать этому вопросу срочность и включить его в повестку заседания Сейма 27 марта в качестве первого вопроса.

Окончательное решение о выходе из конвенции примет Сейм. Государственная канцелярия подготовит законопроект для представления в парламент.

По плану, Латвия выйдет из конвенции синхронно с Эстонией, Литвой и Польшей, отмечает МИД.

МИД разъясняет, что эта конвенция была принята в Осло 18 сентября 1997 года и вступила в силу в 1999 году. К ней присоединились более 160 стран мира, включая большинство западных государств. Однако к конвенции не присоединились Китай, Россия, США, Индия и Пакистан.

Страны-участницы конвенции обязуются никогда и ни при каких обстоятельствах не использовать противопехотные мины, а также не разрабатывать, не производить, не приобретать их иным способом, не хранить, не сохранять и не передавать никому ни напрямую, ни косвенно.

Кроме того, участники конвенции обязуются никоим образом не помогать, не поддерживать и не побуждать кого-либо к действиям, которые запрещены для любой страны-участницы согласно конвенции. Каждое государство-участник также обязуется уничтожить все имеющиеся у него противопехотные мины или обеспечить их уничтожение в соответствии с положениями конвенции.

На момент принятия решения о присоединении Латвии к Оттавской конвенции не существовало военных, стратегических или оборонных причин, по которым страна не должна была к ней присоединяться. Однако в настоящее время ситуация с безопасностью в Балтийском регионе изменилась, отмечает МИД.

Министерство подчеркивает, что, развернув полномасштабную агрессию против Украины, Россия продемонстрировала пренебрежение территориальной целостностью суверенных государств и нормами международного права. В связи с этим для Латвии крайне важно сохранить свободу выбора и гибкость в использовании различных видов вооружения и решений, чтобы усилить сдерживание и национальную оборону, подчеркивает МИД.

Ссылаясь на боевые действия в Украине, министерство отмечает, что неуправляемые противопехотные мины в сочетании с другими типами мин и системами вооружения увеличивают летальность сил обороны, замедляя или останавливая массовое передвижение российских войск. Также МИД делает вывод, что в контексте нынешней региональной ситуации с безопасностью Оттавская конвенция ограничивает возможности Латвии в области обороны, полностью исключая использование эффективного военного средства — противопехотных мин.

МИД добавляет, что вопрос о выходе из конвенции обсуждается и в других странах региона, что открывает возможность принять единое и солидарное решение. Учитывая изменения в ситуации с безопасностью, потребности Латвии в обороне, консультации с союзниками, а также для подтверждения солидарности и единства с другими странами региона, министр обороны Андрис Спрудс (P) предложил инициировать выход Латвии из Оттавской конвенции в совместном заявлении с министрами обороны Эстонии, Литвы и Польши, напоминает МИД.

Конвенция также предусматривает, что каждое государство-участник, реализуя свой национальный суверенитет, имеет право выйти из нее. Страна-участница уведомляет о своем выходе всех остальных участников, Генерального секретаря ООН и Совет Безопасности ООН. Выход вступает в силу через шесть месяцев после того, как депозитарий получит соответствующий документ. После этого Латвия получит право использовать, приобретать или производить противопехотные мины.

МИД подчеркивает, что Латвия продолжит соблюдать международные обязательства, включая нормы гуманитарного права, одновременно обеспечивая свои потребности в сфере безопасности.

Министерство также отмечает, что любая потенциальная закупка, размещение и использование неуправляемых противопехотных мин будут зависеть от военной логики, необходимости, приоритетов в развитии оборонных возможностей и доступного финансирования.

Как ранее писало агентство LETA, министры обороны Латвии, Эстонии, Литвы и Польши достигли регионального соглашения о необходимости укрепления своих границ, рекомендуя своим странам выйти из Оттавской конвенции, запрещающей использование противопехотных мин.

Правительство Латвии 18 марта приняло решение начать процесс выхода из конвенции.

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