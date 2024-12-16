Шольц получил вотум недоверия в бундестаге: в феврале у Германии будет новый канцлер

Результаты голосования были ожидаемыми. Шольц поставил перед депутатами вопрос о доверии после развала правящей коалиции — это голосование было необходимо, чтобы иметь формальные основания назначить досрочные выборы.

После голосования Шольц уже обратился к президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру с предложением формально распустить парламент. Тот должен сделать это в течение 21 дня, после чего будут назначены новые выборы. Ожидается, что они пройдут 23 февраля.

С 2021 года у власти в Германии находилась коалиция, куда входили Социал-демократическая партия (ее возглавляет Шольц), «Зеленые» и Свободная демократическая партия. В начале ноября на фоне серьезных разногласий в коалиции по вопросам экономических реформ СвДП покинула коалицию. Без нее у СДП и «Зеленых» не осталось парламентского большинства.

Согласно опросам, наилучшие шансы на победу на внеочередных выборах имеет Христианско-демократический союз. Предполагается, что в случае победы на выборах ХДС образует коалицию с одной из трех партий, входивших в прошлую коалицию, а канцлером станет лидер христианских демократов Фридрих Мерц.