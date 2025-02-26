Шмыгаль: Киев подготовил предварительное соглашение с США

Киев подготовил "Соглашение об установлении правил и условий инвестиционного фонда восстановления Украины" для подписания с Соединенными Штатами. Речь идет о "предварительном договоре" по поводу полезных ископаемых, который будет носить юридически обязывающий характер. Об этом в среду, 26 февраля, сообщил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.

Правительство Украины изучит документ 26 февраля и уполномочит министров для дальнейшего подписания во время переговоров президентов Украины и США о гарантиях безопасности, отметил он. "Мы фактически выработали окончательный вариант", - привело слова Шмыгаля агентство УНН.

Киев увязывает документ с гарантиями безопасности от США

При этом глава кабмина предупредил, что "ни президент Украины, ни правительство Украины не будут рассматривать это соглашение и подписание в отрыве от гарантий безопасности".

По словам премьера, в пункте 10 документа говорится, что правительство США поддерживает усилия Украины получить гарантии безопасности, необходимые для создания длительного мира.

Денис Шмыгаль заявил, что эти гарантии определены "планом победы" президента Украины Владимира Зеленского и касаются, в частности вступления Киева в НАТО, поддержки на фронте и пакета сдерживания РФ.

Шмыгаль обозначил дальнейшие шаги

В делегации во время визита Зеленского в США будут присутствовать представители правительства Украины, которые имеют полномочия подписать это предварительное соглашение, процитировала Шмыгаля "Европейская правда".

Следующим этапом должна стать глубокая проработка соглашения с привлечением международных юристов. Далее начнется работа над имплементацией подходов по гарантиям безопасности и создание итогового варианта документа, заявил Шмыгаль.

Зеленский: Речь идет о рамочной основе

В свою очередь Зеленский подчеркнул, что речь идет о рамочной основе, отправной точке для более широкого договора, передало агентство AFP. Он добавил, что успех соглашения будет зависеть от его разговора с президентом США Дональдом Трампом.

Агентство Reuters также отметило со ссылкой на украинского лидера, что соглашение должно стать частью более широких договоренностей с Вашингтоном.

Трамп ранее заявил, что Зеленский, скорее всего, посетит Белый дом 28 февраля, чтобы подписать сделку по редкоземельным металлам.

Представитель Белого дома 26 февраля выразил сомнение в том, что встреча Трампа и Зеленского имеет смысл, учитывая комментарии президента Украины, что речь не идет об окончательном варианте, передало агентство Reuters.

"Если украинский лидер говорит, что сделка не завершена, я не вижу смысла в приглашении", заявил он.

Госсекретарь США не считает реалистичными требования Киева о ЯО

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что не считает реалистичным требование президента Украины передать его стране ядерное оружие в случае отказа принять ее в НАТО.

"Не думаю, что это серьезное предложение с их стороны. Кроме того, я не считаю, что получение ядерного оружия является решением проблемы", - заявил он в интервью журналисту американского правопопулистского портала Breitbart Мэттью Бойлу, опубликованном 25 февраля.

Возможное вступление Украины в НАТО может затянуться "на годы или десятилетия", признавал ранее Зеленский. В связи с этим "возникает абсолютно справедливый вопрос: что будет защищать нас от этого зла все это время, на всем этом пути", указывал он.