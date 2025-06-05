Агроном «Augusta zemenu» Гунтарс Дзерве рассказал, что клубнику на ферме выращивают в туннелях, теплицах, а также в поле.

Дзерве отметил, что клубника на его ферме сейчас медленно начинает созревать, но для производителей клубники в Талсинском, Елгавском и Трикатском районах, которые выращивают только ранние сорта, урожай уже полностью созрел. Аналогично урожай клубники, выращенной в туннелях, в этом году будет довольно хорошим.

Дзерве отметил, что дожди конца мая не оказали существенного влияния на ферму, но поля клубники в Алуксненском районе и Земгале были затоплены. Условия в Латвии значительно различаются по регионам и могут даже отличаться между соседними фермами.

Он также выразил обеспокоенность тем, что фермеры, чьи поля полностью затоплены, могут получить гораздо меньший урожай, чем планировалось. Клубника на затопленных полях может утонуть, а ранняя клубника, которая уже начала созревать, может начать гнить.

Однако чаще всего фермеры выращивают другие сорта, признал Дзерве, выразив надежду, что погодные условия не смогут негативно повлиять на среднепоздние и поздние сорта клубники, поскольку они начали цвести только на этой неделе.

Агроном прогнозирует, что урожай клубники может полностью созреть в середине июня, а цены на клубнику в этом году могут остаться примерно на уровне прошлого года. Они вряд ли вырастут, поскольку покупательная способность латвийских потребителей низкая.

Дзерве отметил, что проблемы с урожаем клубники наблюдаются также у производителей в Эстонии, Литве и Польше, и это будет способствовать сохранению цен на уровне прошлого года.

В ООО «Lubeco», представляющем крестьянское хозяйство «Latvijas zemenes», сообщили, что в предыдущие годы клубнику выращивали и в открытом грунте, но сейчас ее выращивают только в туннелях.

В хозяйстве отметили, что ранняя клубника уже начинает созревать и в настоящее время созревает в небольших количествах, но "Latvijas zemenes" планирует вскоре начать активную продажу клубники. В этом году урожай клубники в хозяйстве ожидается хороший и качественный.

"Latvijas zemenes" также отмечает, что клубника будет расти до сентября этого года. Сбор средней клубники может начаться в начале июля, а поздней — в августе.

Клубничное хозяйство «Дайнас» также сообщило, что клубнику больше не выращивают в поле, а только в туннелях. Первую клубнику хозяйство начало собирать в начале мая, и урожай клубники, выращенной в туннелях, хороший, а ягоды также высокого качества.

В питомнике отметили, что в этом году в туннелях также будут выращивать позднюю клубнику, урожай которой можно будет получить примерно с 20 июня.

Как уже сообщалось, в мае этого года в Латвии выпали обильные осадки, вызвавшие наводнения и затопление полей и садов, что может уничтожить урожай этого года.