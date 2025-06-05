Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 24. Июня Завтра: Janis
Доступность

Сезон клубники: фермеры ждут хороший урожай и обещают доступные цены (1)

© LETA 5 июня, 2025 11:03

Новости Латвии 1 комментариев

В этом году клубника, выращенная в туннелях, даст хороший урожай, сообщили опрошенные производители клубники.

Агроном «Augusta zemenu» Гунтарс Дзерве рассказал, что клубнику на ферме выращивают в туннелях, теплицах, а также в поле.

Дзерве отметил, что клубника на его ферме сейчас медленно начинает созревать, но для производителей клубники в Талсинском, Елгавском и Трикатском районах, которые выращивают только ранние сорта, урожай уже полностью созрел. Аналогично урожай клубники, выращенной в туннелях, в этом году будет довольно хорошим.

Дзерве отметил, что дожди конца мая не оказали существенного влияния на ферму, но поля клубники в Алуксненском районе и Земгале были затоплены. Условия в Латвии значительно различаются по регионам и могут даже отличаться между соседними фермами.

Он также выразил обеспокоенность тем, что фермеры, чьи поля полностью затоплены, могут получить гораздо меньший урожай, чем планировалось. Клубника на затопленных полях может утонуть, а ранняя клубника, которая уже начала созревать, может начать гнить.

Однако чаще всего фермеры выращивают другие сорта, признал Дзерве, выразив надежду, что погодные условия не смогут негативно повлиять на среднепоздние и поздние сорта клубники, поскольку они начали цвести только на этой неделе.

Агроном прогнозирует, что урожай клубники может полностью созреть в середине июня, а цены на клубнику в этом году могут остаться примерно на уровне прошлого года. Они вряд ли вырастут, поскольку покупательная способность латвийских потребителей низкая.

Дзерве отметил, что проблемы с урожаем клубники наблюдаются также у производителей в Эстонии, Литве и Польше, и это будет способствовать сохранению цен на уровне прошлого года.

В ООО «Lubeco», представляющем крестьянское хозяйство «Latvijas zemenes», сообщили, что в предыдущие годы клубнику выращивали и в открытом грунте, но сейчас ее выращивают только в туннелях.

В хозяйстве отметили, что ранняя клубника уже начинает созревать и в настоящее время созревает в небольших количествах, но "Latvijas zemenes" планирует вскоре начать активную продажу клубники. В этом году урожай клубники в хозяйстве ожидается хороший и качественный.

"Latvijas zemenes" также отмечает, что клубника будет расти до сентября этого года. Сбор средней клубники может начаться в начале июля, а поздней — в августе.

Клубничное хозяйство «Дайнас» также сообщило, что клубнику больше не выращивают в поле, а только в туннелях. Первую клубнику хозяйство начало собирать в начале мая, и урожай клубники, выращенной в туннелях, хороший, а ягоды также высокого качества.

В питомнике отметили, что в этом году в туннелях также будут выращивать позднюю клубнику, урожай которой можно будет получить примерно с 20 июня.

Как уже сообщалось, в мае этого года в Латвии выпали обильные осадки, вызвавшие наводнения и затопление полей и садов, что может уничтожить урожай этого года. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1) 12 реакций
Комментарии (1) 12 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 01:05 25.06.2025
Трамп снова хочет Нобелевку — на этот раз за мир между Ираном и Израилем
Bitnews.lv 4 часа назад
В среду опять дожди, местами сильные
Sfera.lv 4 часа назад
Джефф Безос и Лорен Санчес: «свадьба века» в Венеции
Sfera.lv 5 часов назад
Зеленский: Россия готовится к операциям на территории стран НАТО
Bitnews.lv 8 часов назад
Янисы работают в 31 самоуправлении
Sfera.lv 13 часов назад
Иран и Израиль пошли на перемирие
Sfera.lv 15 часов назад
Взрыв BMW в Адажи: пострадал человек, полиция исключает криминал
Bitnews.lv 1 день назад
Эвакуация латвийцев из Израиля завершена — остальным уезжать не хочется
Bitnews.lv 1 день назад

«Думал, меня везут на расстрел»: латвиец вернулся из белорусской тюрьмы (1)

Важно 18:39

Важно 1 комментариев

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

За три года он похудел на 26 килограммов и полностью поседел — так выглядит латвийский гражданин Дмитрий Михайлов, политзаключенный, вернувшийся в Ригу из белорусской тюрьмы. Его преступление заключалось в критике существующего режима в закрытой дискуссионной группе в Интернете. Его арестовали через полтора года после сделанных им комментариев. Его долго судили и приговорили к четырем годам лишения свободы. В субботу его освободили вместе с 13 другими политзаключенными, самым известным из которых является муж лидера оппозиции Светланы Тихановской Сергей. Двое критиков режима вернулись в Латвию, рассказывает lsm.lv.

Читать
Загрузка

Трамп номинирован на Нобелевскую премию мира (1)

Важно 18:26

Важно 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Президент США Дональд Трамп опубликовал в Truth Social письмо члена Палаты представителей от Республиканской партии Бадди Картера в адрес Норвежского Нобелевского комитета, который ежегодно выбирает лауреатов Нобелевской премии мира, сообщает телеграм-канал ASTRA.

Читать

Ригу украсят… мусорниками: какими будут новые урны? (1)

Новости Латвии 18:00

Новости Латвии 1 комментариев

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Все ли обратили внимание, что в центре Риги появились новые уличные мусорники? А между тем происходит масштабная замена емкостей для сбора отходов, и расходы на это мероприятие тоже немалые – 106 978,52 евро... Читатели спрашивают: так ли важно менять урны, если в Риге полно других проблем?

Читать

Полиция продолжает усиленные проверки на дорогах (1)

Новости Латвии 17:47

Новости Латвии 1 комментариев

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Сегодня Государственная полиция продолжит усиленные проверки на дорогах.

Читать

Трамп о 5-й статье НАТО: существуют разные интерпретации коллективной обороны (1)

Важно 17:23

Важно 1 комментариев

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Существует несколько толкований пункта о коллективной обороне НАТО, заявил во вторник президент США Дональд Трамп по пути на саммит альянса в Гааге.

Читать

MIRAGE JAZZ ORCHESTRA отметит юбилей гала-концертом в Дзинтари (1)

История и культура 17:14

История и культура 1 комментариев

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Один из лучших джазовых коллективов Балтии, восхитительно живой и энергичный биг-бэнд MIRAGE JAZZ ORCHESTRA, выйдет на сцену вместе со своими гостями-музыкантами 6 июля в «Дзинтари».

Читать

Пусть будут обе разновидности латышского: омбудсмен вступился за латгальский язык (1)

Важно 16:58

Важно 1 комментариев

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Призыв журналиста Латвийского телевидения (ЛТВ) Гунтиса Боярса не говорить на латгальском языке в предвыборных дискуссиях не нарушает кодекс этики Латвийских общественных СМИ (ЛОС), однако возможность разрешить дискуссии на латгальском языке следует рассмотреть до выборов в Сейм следующего года, считает омбудсмен Латвийских общественных электронных СМИ Эдмундс Апсалонс.

Читать