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Селфи они не любят: в Латвии начался сезон тюленей

© Lsm.lv 13 марта, 2025 11:17

Для настроения 0 комментариев

С приходом весны на латвийских пляжах можно встретить особенных гостей — детенышей серых тюленей. Несмотря на милый вид, приближаться к ним нельзя, сообщает LSM+ в новостном выпуске. 

В Вентспилсе уже заметили первого в этом году детеныша серого тюленя. В Латвии встречи с тюленятами на побережье — вполне обычное явление.

«В Балтийском море проживает три вида тюленей, у нашего побережья встречается двое из них. Кольчатая нерпа это более мелкая, более редкая. Очень часто встречается серый тюлень, вот те, которые у нас здесь живут. Он самый большой, самый такой внушительный», — рассказал представитель Рижского Зоопарка Марис Лиелкалнс.

Встретить тюленя на пляже можно с марта по май. Что нельзя делать при встрече с животным?

«Телефоны укладывать в карманы, потому что селфи не надо делать. Подбежать к тюленю и сделать селфи с ними — это самое плохое, что можно сделать. Самое главное, что делать — отойти от тюленя на несколько десятков метров, чтобы он не тревожился. Во-вторых, взять собаку на поводок. Вернее, надо всегда гулять с собакой на поводке, потому что, если укусит собака тюленя или тюлень укусит собаку, тогда обоим не поздоровится. И не надо его гонять в воду, пусть он там сидит. Это не дельфин, это не кит, который должен быть в воде иначе у него большие проблемы. Тюлень выходит на берег, греется, отдыхает и так далее. Это нормально», — отметил Марис Лиелкалнс.

Для того, чтобы больше узнать о них, в Рижском зоопарке в эти выходные пройдут дни тюленей.

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