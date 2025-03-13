Селфи они не любят: в Латвии начался сезон тюленей

В Вентспилсе уже заметили первого в этом году детеныша серого тюленя. В Латвии встречи с тюленятами на побережье — вполне обычное явление.

«В Балтийском море проживает три вида тюленей, у нашего побережья встречается двое из них. Кольчатая нерпа это более мелкая, более редкая. Очень часто встречается серый тюлень, вот те, которые у нас здесь живут. Он самый большой, самый такой внушительный», — рассказал представитель Рижского Зоопарка Марис Лиелкалнс.

Встретить тюленя на пляже можно с марта по май. Что нельзя делать при встрече с животным?

«Телефоны укладывать в карманы, потому что селфи не надо делать. Подбежать к тюленю и сделать селфи с ними — это самое плохое, что можно сделать. Самое главное, что делать — отойти от тюленя на несколько десятков метров, чтобы он не тревожился. Во-вторых, взять собаку на поводок. Вернее, надо всегда гулять с собакой на поводке, потому что, если укусит собака тюленя или тюлень укусит собаку, тогда обоим не поздоровится. И не надо его гонять в воду, пусть он там сидит. Это не дельфин, это не кит, который должен быть в воде иначе у него большие проблемы. Тюлень выходит на берег, греется, отдыхает и так далее. Это нормально», — отметил Марис Лиелкалнс.

Для того, чтобы больше узнать о них, в Рижском зоопарке в эти выходные пройдут дни тюленей.