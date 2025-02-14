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Секс диких животных — Рижский зоопарк устраивает тур 18+

Редакция PRESS 14 февраля, 2025 20:01

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Рижский зоопарк готовит в честь Дня святого Валентина экскурсию категории «только для взрослых». Тема мероприятия достаточно интимная: как размножаются животные. На экскурсии уже побывал LSM+.

У какого из животных половой акт длится три секунды? Удобно ли размножаться дикобразам? А однополая любовь среди животных бывает? Эти вопросы в Рижском зоопарке раньше посетители задавали только шёпотом. А в эту субботу и воскресенье их можно задавать громко. И также громко получить на эти вопросы ответы. В зоопарке готовят экскурсию «Зверски сексуально, или Гон». Она — исключительно для взрослых. Как раз на календаре День святого Валентина.

«Мы обязаны обеспечивать условия, чтобы наши животные чувствовали себя хорошо и могли размножаться. О сексе животных нужно помнить, за ним нужно наблюдать, а иногда и что-то менять, чтобы он у животных случился. Часто на экскурсиях взрослые тихонько спрашивают: "А как это у них?", "А как они это делают?", "Что это у них такое?". И вот наконец-то у нас появился повод поднять эту тему в романтический сезон», — рассказывает руководитель научной деятельности Рижского зоопарка Ребека Шкерстиня.

Экскурсия — это не просто научная лекция, а интерактивное мероприятие. Гостям предложат угадывать звуки брачных игр, а также нарисовать, как, по их мнению, выглядят половые органы животных, а затем сравнить свои догадки с реальными фотографиями.

«Это одна из тех экскурсий, где гиду никогда не бывает скучно, потому что каждый раз люди рассказывают что-то совершенно другое и спрашивают совсем разные вещи. Файл с ответами на вопросы [для этой экскурсии] больше, чем где-либо ещё», — говорит Р. Шкерстиня.

Узнав самое интимное о животных, многое можно понять и о себе.

«Человек — это животное, и мы вписываемся в этот контекст. Но мы также призываем отличать социальные нормы от норм данных природой. Есть то, что для нас норма, а для животных нет, а что-то у нас совпадает. Обе нормы работают и это ни хорошо, и ни плохо, так просто есть», — отмечает представитель зоопарка.

Экскурсия охватит самые разные виды млекопитающих, птиц, рептилий и рыб.

«В тёплых странах у крабов очень рискованный секс, потому что там есть паразиты, которые могут их кастрировать. И, конечно, всем нравятся знаменитые львы, у которых один семейный распорядок в брачный сезон и совершенно другой вне сезона. Мы взяли всего понемногу, чтобы каждый из нас мог либо увидеть себя, либо найти то, что в чём мы сильно отличаемся», — сообщила собеседница LSM+.

Экскурсия пройдёт в эти выходные в небольших группах до 10 человек. Пока зоопарк планирует провести экскурсии только в субботу и воскресенье. Но если будет спрос, смогут и повторить.

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