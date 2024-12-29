«Сделай мы так в Сейме, нас бы назвали бездельниками и разгильдяями»: Лидака — о госбюджете

"Выглядело так, что бюджет абсолютно великолепный, как же иначе. Если в Сейм поступило 400 предложений, из которых почти ни одно не было принято, то это идеальный бюджет. Правительство разработало настолько идеальный бюджет, что законодателю и возразить нечего.

Это ирония, на самом деле роль Сейма в принятии бюджета ничтожно мала. Мне один друг сразу после принятия бюджета сказал: "Слушай, что вы там возитесь три дня? Собрались бы, спели гимн, проголосовали и все, так и так ничего не смогли бы сделать". Тогда мне пришлось ему сказать: если бы мы так сделали - собрались, спели гимн, проголосовали и пошли по домам, нас бы назвали бездельниками, разгильдяями и лентяями".