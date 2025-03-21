Счёт за квартиру неправильный: как ознакомиться с ценами поставщиков?

Согласно положениям закона «Об управлении жилыми домами», в обязанности собственников дома входит ведение домового дела, которое представляет собой совокупность документов и сведений, связанных с управлением, содержанием и обхозяйствованием (apsaimniekošana) многоквартирного жилого дома. Ведение дела может быть доверено лицу, уполномоченному собственниками дома.

Домовое дело ведется в целях обеспечения порядка и прозрачности эксплуатации жилого дома. В нем содержатся документы, связанные с решениями собственников дома, с договорами управления и технического обслуживания, с финансами и другими вопросами, связанными с жилым домом. Дело может включать в себя такие документы, как решения собственников жилых домов, договоры и доверенности на управление домом, финансовые документы, информация о техническом осмотре и обслуживании, данные счетчиков потребляемых услуг, а также другие документы, связанные с управлением домом.

Домовое дело составляется как в бумажном, так и в электронном виде (размещается в электронной информационной строительной системе (BIS). Документы должны быть присоединены к домовому делу и размещены в системе (BIS) в течение 14 дней со дня их получения лицом, ведущим домовое дело.

Право на ознакомление с документами

Пункт 6 статьи 9 закона «О квартирной собственности» устанавливает, что собственник квартиры имеет право участвовать в управлении домом. В свою очередь, часть третья статьи 28 закона «Об управлении жилыми домами» гласит, что собственник жилого дома имеет право без ограничений знакомиться с домовым делом и изготавливать производные документы (копии, выписки и пр.), соблюдая требования защиты персональных данных.

Таким образом, домовое дело должно содержать всю информацию, касающуюся управления домом, включая счета за отопление, которые были выставлены соответствующим поставщиком коммунальных услуг. Вы имеете право ознакомиться с исходными счетами за отопление (и со всеми другими документами, связанными с управлением домом), поскольку они являются частью домового дела, которое ведется товариществом.

Действия собственника при отказе управляющего предоставить документы

Если представители товарищества отказываются предоставить вам доступ к домовому делу и имеющимся там документам, это является нарушением ваших прав как собственника, и вы имеете право обратиться с жалобой на незаконные действия товарищества.

В соответствии со статьей 16 закона «Об управлении жилыми домами», управляющий несет ответственность за несоблюдение требований закона при исполнении возложенных на него обязанностей по управлению домом в установленном законом порядке.

Статья 29 закона «Об управлении жилыми домами» устанавливает, что за невыполнение определенной законом обязательной управленческой деятельности, затрагивающей общественные интересы, на собственника или управляющего жилым домом (если управление домом возложено на управляющего) налагается предупреждение или штраф в размере от 10 до 1 400 евро, а на юридическое лицо - от 10 до 14 000 евро.

В свою очередь, статья 30 указанного выше закона гласит, что производство по административному правонарушению за указанное в статье 29 закона нарушение до рассмотрения дела осуществляется Государственной полицией, полицией самоуправления или правлением комиссии по найму. А само дело об административном правонарушении рассматривается административной комиссией или подкомиссией самоуправления.

Учитывая вышеизложенное, вы можете обратиться в товарищество с письменным заявлением, в котором вы излагаете свое требование ознакомить вас с домовым делом в указанный вами срок. В качестве обоснования укажите упомянутые выше статьи законов «О квартирной собственности» и «Об управлении жилыми домами». В заявлении вы можете также упомянуть об ответственности товарищества за отказ согласно статьям 16, 29 и 30 закона «Об управлении жилыми домами».

В случае, если товарищество будет продолжать игнорировать ваши требования, вы имеете право обратиться в суд для защиты своих прав как собственника квартиры.