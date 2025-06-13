Считать не умеете, а берете кредиты: Раевский о плохих знаниях латвийского народа

«Чтобы сдать экзамен по математике в Латвии, достаточно 2 или первого уровня из 10. Если вы не умеете считать, какая может быть финансовая грамотность?», — задает риторический вопрос Раевскис.

Он указал на еще одно довольно печальное исследование.

«40% латвийцев не знают и не понимают, что такое проценты. И берут кредиты», — изумился политолог.

«Как можно брать в долг, если ты вообще не умеешь считать? Если ты не умеешь считать, то тебя обсчитают! А это основа финансовой грамотности — уметь считать», — подчеркнул Раевскис.

«Только тогда можно говорить о всяких финансовых концепциях, но основа всего — уметь считать, понимать элементарные вещи», — добавил политолог.