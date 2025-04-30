Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 30. Апреля Завтра: Liana, Lilija
Доступность

СБУ подтвердила атаку на Муромский приборостроительных завод (ВИДЕО)

Редакция PRESS 30 апреля, 2025 17:59

Мир

Как ранее сообщала ASTRA со ссылкой на местных жителей, в Муроме в ночь на 30 апреля после атаки БПЛА загорелся «Муромский приборостроительных завод», производящий средства инициирования и воспламенения боеприпасов для ВС РФ.

ASTRA удалось выяснить последствия атаки. По данным источников в МЧС РФ, сгорела проходная завода, а также один из складов выпускаемой продукции. Как ранее сообщал губернатор, площадь возгорания составила 720 квадратных метров, но он не называл атакованное предприятие. На данный момент движение в районе завода перекрыто, добавляют местные жители.

«К северной проходной у рельс машина ДПС, так же от Ленинградской улицы в сторону проходной. Не пускают», — пишут утром жители Мурома в чатах.

«Муромский приборостроительных завод» входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» и является  одним из основных производителей средств инициирования и воспламенения боеприпасов для всех родов войск Вооруженных Сил, МВД, ФСБ и других российских силовых структур.

С 2023 года завод находится под санкциями Украины и ЕС.

Позже в СБУ подтвердили информацию об атаке на оборонный завод в Муроме Владимирской области. Об этом, в частности, со ссылкой на источники в СБУ пишет «Украинская правда».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Дело на две минуты: появились кадры дерзкого ограбления с камер наблюдения в магазине (Видео)

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Вчера, 29 апреля, Ригу потрясло дерзкое вооруженное ограбление - четверо неизвестных в масках ворвались в магазин часов в Старом городе, после чего скрылись в неизвестном направлении. Полиция объявила план перехвата "Капкан", но виновные по-прежнему не задержаны и продолжается их розыск

Вчера, 29 апреля, Ригу потрясло дерзкое вооруженное ограбление - четверо неизвестных в масках ворвались в магазин часов в Старом городе, после чего скрылись в неизвестном направлении. Полиция объявила план перехвата "Капкан", но виновные по-прежнему не задержаны и продолжается их розыск

Читать
Загрузка

И интернет-банки на русском запретить: новая инициатива депутатов

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Латышский язык должен стать основной формой общения банков со своими клиентами —соответствующее предложение Министерства юстиции поддержала Бюджетная комиссия Сейма, сообщил LSM+ в новостном выпуске.

Латышский язык должен стать основной формой общения банков со своими клиентами —соответствующее предложение Министерства юстиции поддержала Бюджетная комиссия Сейма, сообщил LSM+ в новостном выпуске.

Читать

Дождь, снег и ветер типа бури: сегодня ночью ожидаются заморозки

Важно 20:10

Важно 0 комментариев

Во второй половине предстоящей ночи в Латвии местами ожидаются заморозки, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Во второй половине предстоящей ночи в Латвии местами ожидаются заморозки, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.

Читать

На авиабазу Эмари прибыли шесть реактивных систем залпового огня HIMARS

Важно 19:37

Важно 0 комментариев

На авиабазу Эмари Сил обороны Эстонии в среду прибыли шесть реактивных систем залпового огня HIMARS.

На авиабазу Эмари Сил обороны Эстонии в среду прибыли шесть реактивных систем залпового огня HIMARS.

Читать

Скандал! Zoopolicija больше не будет реагировать на вызовы в Риге: устали от хейтеров и произвола чиновников

Новости Латвии 19:25

Новости Латвии 0 комментариев

С мая «Zoopolicija» больше не будет обслуживать вызовы по поводу бездомных, раненых или беспомощных животных в Рижском самоуправлении.

С мая «Zoopolicija» больше не будет обслуживать вызовы по поводу бездомных, раненых или беспомощных животных в Рижском самоуправлении.

Читать

«Давайте праздновать с умом»: Ринкевич и Силиня поздравили латвийцев с независимостью

Для настроения 18:53

Для настроения 0 комментариев

В канун государственного праздника премьер-министр Эвика Силиня призывает людей ценить то, что у нас есть свободная и независимая Латвия.

В канун государственного праздника премьер-министр Эвика Силиня призывает людей ценить то, что у нас есть свободная и независимая Латвия.

Читать

Пенсия по инвалидности и новый размер необлагаемого минимума: кому и сколько?

Юридическая консультация 18:40

Юридическая консультация 0 комментариев

"Где-то через месяц у меня будет инвалидность и право на получение пенсии по инвалидности. Скажите, на нее распространяется необлагаемый минимум в 1 000 евро как для обычной пенсии по старости?"

"Где-то через месяц у меня будет инвалидность и право на получение пенсии по инвалидности. Скажите, на нее распространяется необлагаемый минимум в 1 000 евро как для обычной пенсии по старости?"

Читать