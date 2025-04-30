СБУ подтвердила атаку на Муромский приборостроительных завод (ВИДЕО)

ASTRA удалось выяснить последствия атаки. По данным источников в МЧС РФ, сгорела проходная завода, а также один из складов выпускаемой продукции. Как ранее сообщал губернатор, площадь возгорания составила 720 квадратных метров, но он не называл атакованное предприятие. На данный момент движение в районе завода перекрыто, добавляют местные жители.

«К северной проходной у рельс машина ДПС, так же от Ленинградской улицы в сторону проходной. Не пускают», — пишут утром жители Мурома в чатах.

«Муромский приборостроительных завод» входит в концерн «Техмаш» госкорпорации «Ростех» и является одним из основных производителей средств инициирования и воспламенения боеприпасов для всех родов войск Вооруженных Сил, МВД, ФСБ и других российских силовых структур.

С 2023 года завод находится под санкциями Украины и ЕС.

Позже в СБУ подтвердили информацию об атаке на оборонный завод в Муроме Владимирской области. Об этом, в частности, со ссылкой на источники в СБУ пишет «Украинская правда».