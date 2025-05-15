Латвия проиграла со счетом 0:6 (0:0, 0:2, 0:4).

Швеция набрала 12 очков в четырех матчах группы А, Канада - девять очков в трех матчах, Словакия - семь очков в четырех матчах, Латвия - шесть очков. У Финляндии пять очков в трех матчах, у Австрии - два. У Франции одно очко в четырех матчах, а Словения осталась без очков.

Латвия начала турнир с победы над Францией 4:1, во втором матче уступила Канаде 1:7, а во вторник обыграла Словению 5:2.

В субботу сборная Латвии сыграет с Финляндией, в воскресенье - со Словакией, а во вторник - с Австрией.