Сбил человека, скрылся и сжег машину: тяжёлое ДТП в Латгалии

Как сообщалось ранее, в октябре 2022 года мужчина за рулем "VW Sharan" в Балвском крае сбил женщину 1970 года рождения, которая от полученных травм скончалась на месте происшествия.

Личным автомобилем в нерабочее время управлял сотрудник ГПСС. Водитель покинул место происшествия, не сообщил о случившемся в полицию и не вызвал скорую медицинскую помощь. Водитель находился в состоянии алкогольного опьянения 3,8 промилле.

На прямом участке дороги и в условиях хорошей видимости водитель не снизил скорость и не объехал пешехода, в результате женщина была сбита передней частью автомобиля.

Обвиняемый сжег автомобиль, на котором произошло ДТП, а сам вернулся на место происшествия, где пытался убедить очевидца никому не говорить, что он виноват, сообщает газета. В суде мужчина признал свою вину.