Самый короткий маршрут? Смерть от навигатора Google Maps

В субботу 23 ноября трое мужчин в индийском штате Уттар-Прадеш возвращались со свадьбы. Они следовали маршруту, который для них проложило приложение Google Maps, когда на их пути оказался недостроенный мост. Машина набирала скорость и, в отсутствии предупреждений как в навигаторе, так и на дороге, упала в реку Рамганга. Все трое мужчин погибли.

Местная полиция в рамках расследования планирует поговорить с чиновниками из департамента общественных работ (почему на дороге не было знаков и заграждений?) и региональными представителями Google Maps. Пока что компания Google только выразила «глубочайшие соболезнования» семьям погибших и пообещала тесно сотрудничать с властями и предоставлять поддержку в расследовании инцидента».

Это далеко не первый случай, когда маршрут, проложенный GPS-навигатором, приводит путешественников к смерти или серьезным травмам.

В той же Индии в июле этого года пять студентов заблудились в лесу в округе Дхенканал. Они возвращались из храма и воспользовались Google Maps, чтобы построить маршрут. К счастью, им удалось связаться с полицией, и спустя 11 часов студентов нашли.

У феномена даже есть название — «смерть от GPS» (death by GPS) — и страничка в Википедии.

Еще в 2017 году исследователи изучили 158 случаев, когда персональные системы навигации (то есть не навигация, например, в самолете) привели к «уникальным катастрофическим инцидентам».

Впрочем, авторы исследования отмечают, что хотя GPS и сопутствующие технологии привели к многочисленным смертельным авариям, весьма вероятно, что они не реже спасали жизни — например, предлагая маршрут к ресурсам для оказания помощи или не позволяя людям заблудиться.

Почти треть изученных ими инцидентов — 44 — привели к смерти. Еще 23 случая закончились серьезными травмами. Чаще всего из-за навигаторов люди попадали в аварии без участия других автомобилей.

В большинстве случаев люди, пользующиеся GPS, не были знакомы с местностью, но примерно в одной пятой инцидентов были задействованы местные жители. В нескольких случаях, впрочем, к инциденту привел не маршрут, проложенный навигатором, а другие функции — один водитель, например, насмерть сбил велосипедиста, пытаясь увеличить карту.

Но более чем в половине случаев к инциденту привели недостающие или неправильные данные на картах, будь то ширина или покрытие дороги, высота просвета или неправильное указание того, для кого предназначена дорога (так, водитель заехал на частную территорию, что привело к конфронтации с владельцем). К 18 инцидентам привел маршрут, составленный навигатором.

Выбрать: самый короткий маршрут

Зачастую навигатор предлагает несколько маршрутов — самый короткий, самый быстрый, самый энергоэффективный и так далее. Путешественники нередко выбирают самый короткий маршрут из предложенных.

Так сделала семейная пара из Канады во время поездки в Неваду в 2011 году. Они оказались на дороге, состояние которой плохо поддерживалось, и застряли в грязи. Спустя 49 дней женщину спасли. Ее муж погиб.

Так же поступили и два подростка в России, решившие поздней осенью 2020 года проехать две тысячи километров между Якутском и их родным поселком Ола под Магаданом.

Около села Кюбеме дорога раздваивается: на федеральную трассу, которая ведет в Магадан в объезд, и Старую Колымскую дорогу, которая в официальном государственном реестре называется «Дорогой костей». Google Maps построил для молодых людей два маршрута, и они выбрали более короткий — по «Дороге костей».

Спустя несколько дней машину с подростками нашли. Один из них, Сергей Устинов, к тому моменту уже погиб — температуры в то время достигали минус 39 градусов, а выехали молодые люди с расчетом на куда более теплую погоду. Второго, Владислава Истомина, нашли живым; из-за обморожения ему ампутировали кисти и ступни.

Сестра погибшего подростка Юлия Зубок планировала тогда подать в суд на Google из-за того, что их навигатор предложил ее брату смертельный маршрут.

«Редактировать карту»

Похожим образом отреагировала и семья американца Филипа Пакстона, который погиб, пытаясь проехать по разрушенному мосту. Его вдова подала в суд на Google.

В сентябре 2022 года Пакстон ехал со дня рождения своей девятилетней дочери в Северной Каролине, когда Google Maps проложило ему маршрут через мост, который разрушился еще девять лет назад.

«Мы выражаем глубочайшие соболезнование семье Пакстон», — сказал тогда представитель Google Хосе Кастаньеда. «Наша цель — предоставлять аккуратную информацию о маршрутах в Maps, и мы изучаем иск», — добавил он.

Согласно иску, местные жители сообщали о разрушенном мосте через функцию «редактировать карту» в приложении Google Maps. В иске даже приводится подтверждение того, что компания получила сообщение о разрушенном мосте в ноябре 2020 года и занялась его рассмотрением.

Однако спустя два года данные на карте так и остались прежними.

С похожим отношением Google столкнулись и шотландские организации альпинизма. Приложение Google Maps предлагало для подъема на самый высокий пик в Великобритании Бен-Невис пеший маршрут по прямой от ближайшей парковки — не учитывая, что этот путь опасен и сложен даже для опытных альпинистов. Навигатор также заводил туристов в «опасную для жизни местность» и при прокладывании маршрута на другие горы в Шотландии.

Организации просили Google исправить данные и проконсультироваться с альпинистами, но компания им не отвечала.

«Мы создали Google maps, учитывая вопросы безопасности и надежности, и спешно работаем над тем, чтобы изучить проблемы с маршрутом на Бен-Невис», — заявили в компании.

«В дополнении к авторитетным данным и изображениям высокого качества, которые мы используем при обновлении карт, мы призываем местные организации предоставлять информацию о дорогах и маршрутах через наш инструмент Geo Data Upload», — добавили в Google.

Через два дня после публикации статьи о «потенциально смертельном» маршруте, Google внесла изменения в свои карты.