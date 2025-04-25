Самолет с Уиткоффом на борту приземлился в Москве: СМИ

Как следует из данных сервиса Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 выполнял прямой перелет из аэропорта Майами.

Помощник президента Юрий Ушаков ранее анонсировал визит специального посланника президента США Стива Уиткоффа в Россию на этой неделе, не называя конкретную дату.

В Белом доме также подтверждали, что спецпосланник президента США на этой неделе посетит Россию для переговоров с российским руководством.

О том, что Уиткофф может в пятницу провести встречу с российским президентом Владимиром Путиным, сообщал ранее портал Axios со ссылкой на информированный американский источник.