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Самое слабое правительство всех времен: что не так с Силиней?

© LETA 17 сентября, 2024 12:16

Новости Латвии 0 комментариев

На прошлой неделе исполнился год с утверждения правительства во главе с Эвикой Силиней. Подводя итог тому, что удалось и что не удалось сделать за этот год, "Diena" и "Dienas Bizness" дали оценку деятельности министров.

Хотя многие проблемы, стоящие перед этим правительством, начинались два, пять и даже десять лет назад, по сути это правительство идет по стопам своих предшественников, потому что ничего по-настоящему своего у него нет.

Нет хороших, эффективных решений возникших проблем, а разногласия по поводу решений почему-то называются теперь ошибками коммуникации. Есть амбиции на словах, но требуются реальные действия. Поэтому без особого удивления издания приходят к выводу, что существующее правительство является самым слабым правительством всех времен.

И здесь уже не важно, наследие ли это предыдущей власти или какие-то другие объективные или субъективные причины. Подавляющее большинство министров не имеют собственной политической повестки дня - это означает, что у них нет ни идей, ни желания решать проблемы в своих отраслях.

Эвика Силиня начала с большим энтузиазмом и амбициями, но энергичное стремление к переменам исчезло. Премьер-министр пытается вести активную внешнюю политику, наладить контакты в Европе, но без прикрытия и стабильности внутри страны это выглядит неубедительно.

Время пребывания любого премьер-министра на посту премьер-министра оценивается по общей эффективности работы правительства. На данный момент нет видимых дел, выходящих за рамки публичности и желания работать на рейтинги.

Трудно понять, внутренняя ли это политика "Нового Единства" или хрупкость коалиции, но похоже, что перед премьер-министрами из этой политической силы стоит задача быть максимально нерешительными и не руководить общим процессом.

Нынешний премьер-министр также не является исключением, поэтому ее дистанцирование от сфер министерской ответственности в ряде случаев непонятно.

(Diena)

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