Сами плохо воспитали: можно ли лишить Мамыкина гражданства, объясняет юрист Кутрис

«У него сейчас двойное гражданство? Думаю, что нет. Гражданство может быть аннулировано, если он не останется лицом без гражданства. Во всех случаях латвийский закон говорит о том, что нельзя оставаться апатридом, исключение составляют ложные показания в процессе получения гражданства.

Поэтому я бы сказал, что если у Мамикина есть гражданство другой страны, то надо посмотреть, какой из четырех пунктов нашего закона он нарушил, чтобы лишить его гражданства. О мошенничестве с получением гражданства никаких фактов нет, или о том, участвовал ли он в военных формированиях другой страны, то есть в военных формированиях недружественной нам страны - в военных действиях - я не думаю, что слышал такую информацию. Я сомневаюсь, что он воюет», - рассуждает Кутрис.

Ведущий программы Янис Лабуцс отметил, что Мамыкин замечен в прославлении военных преступлений. На что Кутрис сказал, что «прославление не является поводом для того, чтобы отнять гражданство, потому что, понимаете, у человека есть право выражать различные суждения. Если он гражданин Латвии, то мы сами плохо вырастили гражданина Латвии, если он, будучи гражданином Латвии, не согласен с латвийской политикой».

«Принят закон о тех, кто поддерживает войну! В законе написано - поддерживал финансово или как-то иначе», - убежденно заявляет ведущий программы Лабуцс.

«В тот момент, когда наша служба придет к выводу, что он это сделал, как только этот уголовный процесс, в рамках которого затребована его экстрадиция, подтвердит это, тогда мы сможем говорить об этом вопросе», - объяснил депутат.