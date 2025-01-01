Ранее, в 2019 году, вступили в силу поправки к закону, согласно которым пластиковые пакеты для покупок больше не будут выдаваться потребителям бесплатно. Исключение составляли только очень легкие пластиковые пакеты для покупок, которые необходимы для гигиенических целей или для первичной упаковки сыпучих продуктов, где их использование помогает предотвратить пищевые отходы.

Поправка, вступившая в силу сегодня, по-прежнему предусматривает исключение для очень легких пластиковых пакетов.

В то же время другие пластиковые пакеты должны быть заменены в местах продажи упаковкой из бумаги и картона или других натуральных волокон и биопластического сырья.

По замыслу законодателя, эти поправки будут способствовать рациональному использованию пакетов и сокращению общего объема упаковочных отходов.

Поправки также направлены на стимулирование спроса на упаковку из бумаги и картона или другого сырья из натуральных волокон и биопластика.