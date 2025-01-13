С молотка ушла квартира Валерия Белоконя в Межапарке: почём?

Стартовая цена аукциона составляла 140 250 евро, а шаг составлял - 2 000 евро.

На аукцион выставлялись объекты недвижимости в составе группы - квартира на улице Мирдзас Кемпес общей площадью 121,1 квадратных метра и прилегающая к ней часть совместной собственности (вероятно речь идёт о парковке и гараже - прим. press.lv).

На недвижимость было оформлено два ипотечных кредита - на 568 047,14 евро и на 957 172,59 евро.

Кредитором по обеим ипотекам является Baltic International Bank. И был прописан запрет на отчуждение, дарение, раздел или обременение имущества без письменного согласия Baltic International Bank. Банк может отклонить сделку, уведомив об этом судебного пристава в течение пяти рабочих дней после окончания аукциона, но если не сделает этого, то по умолчанию будет считаться, что сделка акцептирована.

После аукциона Белоконь не сохраняет никаких прав на имущество.