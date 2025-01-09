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Русский сброд над нами издевается! Лиана против Божены: схватка титанов хейта

Редакция PRESS 9 января, 2025 10:12

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Лиану Лангу почему-то сильно задел пост проживающей в Латвии одиозной российской журналистки Божены Рынской о том, что мультфильм «Поток» режиссера Зилбалодиса получил «Золотой глобус». Она пишет у себя в Фейсбук:

«Знаете, что высмеивает эта Божена? То, что в Латвии есть шпроты, Паулс, а теперь еще и Зилбалодис! Отвратительное, урловое издевательство над бывшими колониями русских. У русского сброда это в крови. И мы, к сожалению, с этим миримся. Почему»?

Что же написала в соцсетях Божена? Цитируем:

«Латвия снова на карте мира, и на этот раз не благодаря самому отвратительному пирогу в мире, а анимации! Гинтс Зилбалодис, молодой режиссёр из Латвии, забрал домой «Золотой глобус» за лучший анимационный фильм «Поток» («Straume»). Теперь голливудские боссы будут в Google лихорадочно набирать: «Где это вообще Латвия? В Литве?»

И далее: «Теперь в Латвии есть не только Раймонд Паулс и шпроты, но режиссёр-аниматор мирового уровня.

Как отреагировала Латвия?

Президент страны был настолько горд, что впервые за много лет твитнул без ошибок.

Что дальше?

Дальше, возможно, латвийская таможня заберет у режиссёра его «Глобус», а латвийская налоговая устроит полную ревизию его финансовой деятельности».

В общем-то, ничего особо крамольного.

Напомним, что еще в прошлом году Божена Рынска критиковала наших деруссификаторов, во главе которых как раз и стоит Ланга:

«Я тоже выскажусь по поводу щирых дерусификаторов.

Ваш сосед - спятивший агрессивный медведь. Который только ищет повода, чтобы к вам прицепиться. Напасть, задрать, говна налить. Силенок, чтобы уe...ть медведя, у вас нет. Вы — маленький и не богатый сосед. А у медведя много сил и денег. Вам этот медведь отвратителен, как все насильники. Справедливое чувство. Но имеет ли смысл кидаться как**ками в медведя, который только этого и ждёт? Смысл давать агрессору повод напасть»?

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