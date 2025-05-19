«Русские уже пришли вырубить наши леса?» Скудра объяснила «неадекватную идею» увеличить вырубку

Она подчеркнула, что её критика не связана с «зелёным мышлением», а основана исключительно на экономических соображениях.

«Если будет вырублено больше, то на рынок поступит больше сырья, возрастёт конкуренция и цена упадёт. Ожидаемого или предполагаемого дохода не будет, за исключением того, что дополнительно срубят ещё два миллиона кубометров в год», — заявила Скудра.

Она напомнила, что именно эту идею недавно озвучивал и министр земледелия, говоря о возможной реализации. Скудру беспокоит, что подобное решение может быть принято поспешно — из-за страха.

«Есть ли у нас такие данные, что русские уже вторглись и планируют вырубить наши леса, и поэтому мы спешим? Нет!» — подчеркнула Скудра, призвав общество и правительство взвешенно обдумать, не стоит ли за этой инициативой интересы узкой группы.

«Может быть, кому-то срочно нужны дополнительные ресурсы, и поэтому появилась эта идея? Или, возможно, есть какие-то другие соображения, которые красиво упакованы, положены на стол правительству и сопровождаются словами: “Пожалуйста, выбирайте”», — критически отметила она.

Скудра выразила мнение, что заявленные выгоды преувеличены, а реальный вклад под этим “прекрасным, действительно нужным названием ‘ради безопасности’” окажется значительно меньше, чем заявляется.

«Срубить дерево — это очень просто, но, к сожалению, оно не вырастает ни за пять, ни за десять лет», — заметила она. В качестве примера она привела деятельность самой компании «Rīgas Meži», отметив, что предприятие зарабатывает больше, несмотря на меньшие объемы вырубки.

«С 2019 года, когда мы вырубали 220 тысяч кубометров в год, сейчас мы рубим 153 тысячи. И зарабатываем больше», — объяснила она, подчеркнув стратегию предприятия как «интеллигентное, социально ответственное корпоративное управление».