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«Русские уже пришли вырубить наши леса?» Скудра объяснила «неадекватную идею» увеличить вырубку

Редакция PRESS 19 мая, 2025 17:06

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Twitter/X

АО «Латвийские государственные леса» (LVM) подало инициативу об увеличении объемов вырубки леса для пополнения бюджета на нужды обороны. Эта идея вызвала ожесточённые споры в обществе. В передаче TV24 «Пресс-клуб» председатель правления ООО «Rīgas Meži» Анита Скудра назвала эту инициативу «неадекватной идеей».

Она подчеркнула, что её критика не связана с «зелёным мышлением», а основана исключительно на экономических соображениях.

«Если будет вырублено больше, то на рынок поступит больше сырья, возрастёт конкуренция и цена упадёт. Ожидаемого или предполагаемого дохода не будет, за исключением того, что дополнительно срубят ещё два миллиона кубометров в год», — заявила Скудра.
Она напомнила, что именно эту идею недавно озвучивал и министр земледелия, говоря о возможной реализации. Скудру беспокоит, что подобное решение может быть принято поспешно — из-за страха.

«Есть ли у нас такие данные, что русские уже вторглись и планируют вырубить наши леса, и поэтому мы спешим? Нет!» — подчеркнула Скудра, призвав общество и правительство взвешенно обдумать, не стоит ли за этой инициативой интересы узкой группы.

«Может быть, кому-то срочно нужны дополнительные ресурсы, и поэтому появилась эта идея? Или, возможно, есть какие-то другие соображения, которые красиво упакованы, положены на стол правительству и сопровождаются словами: “Пожалуйста, выбирайте”», — критически отметила она.

Скудра выразила мнение, что заявленные выгоды преувеличены, а реальный вклад под этим “прекрасным, действительно нужным названием ‘ради безопасности’” окажется значительно меньше, чем заявляется.

«Срубить дерево — это очень просто, но, к сожалению, оно не вырастает ни за пять, ни за десять лет», — заметила она. В качестве примера она привела деятельность самой компании «Rīgas Meži», отметив, что предприятие зарабатывает больше, несмотря на меньшие объемы вырубки.

«С 2019 года, когда мы вырубали 220 тысяч кубометров в год, сейчас мы рубим 153 тысячи. И зарабатываем больше», — объяснила она, подчеркнув стратегию предприятия как «интеллигентное, социально ответственное корпоративное управление».

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