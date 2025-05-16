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Рубио: Только встреча Трампа с Путиным даст результат

© Deutsche Welle 16 мая, 2025 08:05

Мир

Переговоры представителей Украины и России в Стамбуле не запустят мирный процесс по Украине, убежден госсекретарь США.

Мирный процесс по Украине начнется только после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина, заявил в пятницу, 16 мая, госсекретарь США Марко Рубио. "Я не знаю, когда и где это произойдет, но это на данный момент единственный шанс. (…) Мы узнали за месяцы работы, ничего не случится, пока президент Трамп не сядет за стол переговоров с Владимиром Путиным и не выложит все на стол", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

Трамп не исключил встречу с Путиным

Комментируя отказ Владимира Путина присутствовать на им же инициированных прямых переговорах с украинской стороной в Стамбуле, Дональд Трамп также заявил, что без его встречи с президентом РФ прогресса в переговорах о мирном урегулировании в Украине не случится. "Очевидно, что он (Путин. - Ред.) не собирался ехать. Он собирался, но думал, что я поеду. Он не собирался ехать, если меня там не будет", - сказал Трамп журналистам на борту президентского самолета Air Force One по пути из Катара в ОАЭ.

По словам главы Белого дома, эта встреча должна произойти как можно скорее, "так как гибнет слишком много людей". На вопрос, разочарован ли он тем, что в состав российской делегации в Стамбуле не вошел Путин, президент США ответил: "Я ничем не разочарован". Он отметил, что "даже не узнавал" о членах делегации РФ, направленной в Турцию для переговоров с Украиной.

В преддверии российско-украинских переговоров Дональд Трамп не исключал возможности прервать свою поездку по Ближнему Востоку, если это поможет делу и если оба лидера - РФ и Украины - приедут в Стамбул.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле

Возглавляющий делегацию РФ на переговорах в Стамбуле председатель Союза писателей России и помощник президента России Владимир Мединский заявил журналистам, что встреча с украинской делегацией во главе с министром обороны Украины Рустемом Умеровым запланирована на 10.00 пятницы, 16 мая. Ожидается, что к этим переговорам присоединятся госсекретарь США Марко Рубио и посланник американского президента Стивен Уиткофф.

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