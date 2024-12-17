Рождественский трамвай в Лиепае попал в аварию, но его состояние «лучше, чем думали»

Авария произошла на ул. Клайпедас неподалеку от детского садика Pasaciņa за считанные минуты до полудня. Пострадала автомашина «ауди», пересекавшая трамвайные пути. Движение по трамвайной линии пришлось ненадолго остановить.

Представитель Liepājas tramvajs Андрей Рябцев рассказал, что техники оценивают, насколько сильно вагон пострадал и добавил, что, скорей всего, на этой неделе трамвайчик на линию больше не выйдет. Но буквально через полчаса сообщил, что состояние трамвая «лучше, чем думали, в пятницу будет отремонтирован и — обратно на линию».

Столкновения с трамваями в Лиепае не редкость, десятка два случаев ежегодно. И обычно автомобили страдают сильней — всё же инерция у трамвая велика, даже заметив машину, не пропускающую трамвай, вагоновожатый сразу остановиться не может, ведь вагон весит пару десятков тонн (новые — 28 тонн, старые поменьше).

Особенный праздничный лиепайский трамвай выходит на маршрут в день открытия главной елки города. Сейчас продолжают «наряжать» один из старых вагонов. Одно время его просто обматывали сияющими лампочками, как упакованный подарок, затем несколько лет подряд он очень всех радовал колпачком гнома, залихватски надвинутым на кабину, в этом году переоделся, теперь у него сияющий цилиндр и галстук-бабочка. Лиепайчане свой особенный трамвай любят, гостям города он тоже нравится, поэтому в те зимние месяцы, когда трамвайчик ездит по маршруту, в мобильном приложении Liepājas pilsēta на карте, отражающей движение транспорта в реальном времени, этот трамвайчик помечен особой иконкой — чтоб все желающие в нем прокатиться могли это сделать.