Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 17. Декабря Завтра: Hilda, Teiksma

Рождественский трамвай в Лиепае попал в аварию, но его состояние «лучше, чем думали»

© Lsm.lv 17 декабря, 2024 17:43

Важно 0 комментариев

Фото: liepajniekiem.lv

Сегодня, 17 декаюря,  незадолго до полудня особый зимне-праздничный трамвай-подарок попал в аварию. Но повреждения не так сильны, как показалось на первый взгляд, и уже в конце недели вагончик в сияющем цилиндре снова будет радовать пассажиров, сообщает LSM+.

Авария произошла на ул. Клайпедас неподалеку от детского садика Pasaciņa за считанные минуты до полудня. Пострадала автомашина «ауди», пересекавшая трамвайные пути. Движение по трамвайной линии пришлось ненадолго остановить.

Представитель Liepājas tramvajs Андрей Рябцев рассказал, что техники оценивают, насколько сильно вагон пострадал и добавил, что, скорей всего, на этой неделе трамвайчик на линию больше не выйдет. Но буквально через полчаса сообщил, что состояние трамвая «лучше, чем думали, в пятницу будет отремонтирован и — обратно на линию».

Столкновения с трамваями в Лиепае не редкость, десятка два случаев ежегодно. И обычно автомобили страдают сильней — всё же инерция у трамвая велика, даже заметив машину, не пропускающую трамвай, вагоновожатый сразу остановиться не может, ведь вагон весит пару десятков тонн (новые — 28 тонн, старые поменьше).

Особенный праздничный лиепайский трамвай выходит на маршрут в день открытия главной елки города. Сейчас продолжают «наряжать» один из старых вагонов. Одно время его просто обматывали сияющими лампочками, как упакованный подарок, затем несколько лет подряд он очень всех радовал колпачком гнома, залихватски надвинутым на кабину, в этом году переоделся, теперь у него сияющий цилиндр и галстук-бабочка. Лиепайчане свой особенный трамвай любят, гостям города он тоже нравится, поэтому в те зимние месяцы, когда трамвайчик ездит по маршруту, в мобильном приложении Liepājas pilsēta на карте, отражающей движение транспорта в реальном времени, этот трамвайчик помечен особой иконкой — чтоб все желающие в нем прокатиться могли это сделать.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Лежит под капельницей и плачет: Анна Седокова попала в больницу после смерти Яниса Тиммы (ВИДЕО)

Важно 19:18

Важно 0 комментариев

Певица Анна Седокова находится в больнице, вероятно, из-за нервного срыва после самоубийства бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы​. В то же время его отец Райтис Тимма надеется, что это какая-то ошибка и пытается найти подтверждения гибели сына.  

Певица Анна Седокова находится в больнице, вероятно, из-за нервного срыва после самоубийства бывшего мужа, латвийского баскетболиста Яниса Тиммы​. В то же время его отец Райтис Тимма надеется, что это какая-то ошибка и пытается найти подтверждения гибели сына.  

Читать
Загрузка

1,4% с каждого платежа: банки ввели собственный налог? Розенвалдс указал на дыру, куда утекают деньги

Мнения 19:12

Мнения 0 комментариев

Политолог и публицист Кристиан Розенвалдс поделился неожиданным наблюдением после международного турнира по бадминтону U17, который завершился в Сигулде 15 декабря. По его мнению, каждый житель Латвии помимо государственных налогов облагается еще и своеобразным "банковским" налогом в размере 1,4% с каждой оплаты карты через терминал.

Политолог и публицист Кристиан Розенвалдс поделился неожиданным наблюдением после международного турнира по бадминтону U17, который завершился в Сигулде 15 декабря. По его мнению, каждый житель Латвии помимо государственных налогов облагается еще и своеобразным "банковским" налогом в размере 1,4% с каждой оплаты карты через терминал.

Читать

Уже 349 томов в деле: бывший мэр Вентспилса Лембергс снова предстанет перед судом

ЧП и криминал 18:52

ЧП и криминал 0 комментариев

Верховный суд возбудил кассационное производство по решению Рижского окружного суда, которым бывший мэр Вентспилса, нынешний член Вентспилсского совета Айварс Лембергс был приговорен к четырем годам лишения свободы и конфискация имущества.

Верховный суд возбудил кассационное производство по решению Рижского окружного суда, которым бывший мэр Вентспилса, нынешний член Вентспилсского совета Айварс Лембергс был приговорен к четырем годам лишения свободы и конфискация имущества.

Читать
Загрузка

Литва покупает танки Leopard: новый этап в модернизации литовской армии

Мир 18:40

Мир 0 комментариев

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене во время своего первого официального визита в Берлин в понедельник подписала подтверждение закупки танков Leopard.

Министр обороны Литвы Довиле Шакалене во время своего первого официального визита в Берлин в понедельник подписала подтверждение закупки танков Leopard.

Читать

Это несправедливо! Уехавшие из Латвии налоги не платят, а медицинскими услугами пользуются: мнение

Важно 18:31

Важно 0 комментариев

Латвийская система здравоохранения уже много лет сталкивается с различными проблемами, однако одной из наиболее актуальных и политически сложных тем является доступ граждан Латвии, проживающих за рубежом, к государственным медицинским услугам. Этот вопрос обсуждался также в программе TV24 “Preses klubs”, где свои мысли высказал председатель правления “Veselības centrs 4” Марис Ревальдс.

Латвийская система здравоохранения уже много лет сталкивается с различными проблемами, однако одной из наиболее актуальных и политически сложных тем является доступ граждан Латвии, проживающих за рубежом, к государственным медицинским услугам. Этот вопрос обсуждался также в программе TV24 “Preses klubs”, где свои мысли высказал председатель правления “Veselības centrs 4” Марис Ревальдс.

Читать

Анна Седокова — о самоубийстве Яниса Тиммы (ВИДЕО)

Выбор редакции 18:27

Выбор редакции 0 комментариев

Как уже сообщал press.lv, сегодня ночью в Москве найден мёртвым латвийский баскетболист Янис Тимма. По предварительной информации, он совершил самоубийство в одном из московских отелей.

Как уже сообщал press.lv, сегодня ночью в Москве найден мёртвым латвийский баскетболист Янис Тимма. По предварительной информации, он совершил самоубийство в одном из московских отелей.

Читать

«Я столько интересного о себе узнала!» В press.lv обратилась «дама в шубе» и объяснила ситуацию с чипсами. ВИДЕО

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

В редакцию press.lv позвонила женщина, которая стала "звездой интернета" после того, как попала на видео "разграбления" ёлки из чипсов в Akropole Rīga. Она попросила дать ей возможность, объяснить людям своё поведение. Дама записала видео-обращение в той самой шубе, которую раскритиковали во всех соцсетях.

В редакцию press.lv позвонила женщина, которая стала "звездой интернета" после того, как попала на видео "разграбления" ёлки из чипсов в Akropole Rīga. Она попросила дать ей возможность, объяснить людям своё поведение. Дама записала видео-обращение в той самой шубе, которую раскритиковали во всех соцсетях.

Читать