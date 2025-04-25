Россиянина судят по трем статьям за комментарии про «боевых комаров»

Дело рассматривает 2-й Восточный окружной военный суд. Митрофанову вменяют три эпизода «оправдания терроризма» и один эпизод «разжигания ненависти», гласит карточка дела.

Пимонова рассказала ASTRA, что посты, за комментарии к которым судят Митрофанова, она опубликовала во «ВКонтакте» в мае 2023 года.

«Лично я с Владимиром не знакома. Мы просто друзья в соцсетях. Комментарий Владимира я восприняла как сарказм, шутку. Теперь я свидетель по делу. Как можно комментарий о комарах воспринимать как призыв к осуществлению терактов? То есть комарик с сабелькой из Мухи-Цокотухи Чуковского воспринимается взрослыми людьми как угроза безопасности для страны? И этим делом занимается окружной военный суд?» — сказала ASTRA девушка.

На допрос Пимонову вызывали через видеосвязь — сначала в районный суд Петербурга, а затем в гарнизонный.

Пимонова утверждает, что на суде она не заметила адвоката, представляющего интересы Митрофанова. На сайте суда указано, что им является Дмитрий Черевко, но связаться с ним ASTRA не смогла: он не брал трубку.

«Я считаю, что дело совершенно несерьезное, можно было бы даже улыбнуться: дело о комариках. Но ведь возбуждено уголовное дело! Надеюсь, что суд даст ему надлежащую оценку и вынесет справедливое решение. Ирония — не преступление», — говорит она.