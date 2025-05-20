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Россия освободила танкер, задержанный в Балтийском море

Euronews 20 мая, 2025 14:16

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Судно Green Admire покинуло российские территориальные воды и взяло курс на Роттердам.
Россия освободила нефтяной танкер Green Admire, который был задержан в воскресенье в российских территориальных водах в Балтийском море.

Судно под флагом Либерии с грузом сланцевого масла продолжает путь в порт назначения Роттердам в Нидерландах, сообщает эстонская общественная вещательная компания ERR.

Танкер Green Admire, принадлежащий греческой компании Aegean Shipping, 18 мая вышел из эстонского порта Силламяэ и следовал по судоходному маршруту через российские территориальные воды, где был задержан.

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что эти действия РФ вызваны давлением на её "теневой флот" в Балтийском море.

"Россия продолжает вести себя непредсказуемо", - написал Цахкна в соцсети Х.

В МИД Эстонии отметили, что навигационный маршрут был выбран "из соображений безопасности" и установлен "по взаимному соглашению" между Россией, Эстонией и Финляндией.

Крупные суда проходят по этому маршруту, поскольку он более безопасен для них, чем фарватер между отмелями в эстонских водах.

В Департаменте транспорта Эстонии сообщили ERR, что ранее подобных инцидентов не происходило. Отдел управления судоходством департамента совместно с лоцманами будет направлять суда, прибывающие в Силламяэ и покидающие его, через территориальные воды Эстонии, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

В РФ не комментировали случившееся. Согласно международному морскому праву, государство имеет право на досмотр, задержание или контроль проходящих судов в своих территориальных водах, отмечает российское издание РБК.

Неделей ранее ВМС Эстонии попытались остановить для проверки танкер Jaguar. Власти Эстонии предполагают, что оно является частью "теневого флота" РФ. Россия подняла истребитель Су-35 для сопровождения судна.

В МИД ЭР подчеркнули, что самолет нарушил воздушное пространство Эстонии и НАТО.

В апреле Эстония задержала более чем на две недели танкер Kiwala, шедший без флага. В Таллине полагают, что это также одно из судов "теневого флота" РФ, который используется для торговли нефтью в обход санкций.

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Сенатская комиссия: французское правительство скрывало нарушения компании Nestlé

Мир 17:59

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Выбор редакции 17:41

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Передача Nekā Personīga на телеканале TV3 провела расследование и выяснила неожиданное: обещания чиновников, что отключения от БРЭЛЛ латвийцы в счетах за электричество практически не заметят, оказались обманом, пишет портал Grani.lv. Есть решение: ежемесячные расходы, которые повлекло за собой это отключение, возложить большей частью на потребителей. Оно принято на закрытом заседании Минклимата, о чем нам не рассказывали.

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На политическую рекламу потрачено более полутора миллионов евро: кто из политиков не скупится?

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Новости Латвии 0 комментариев

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