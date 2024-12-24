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Российский сухогруз потерпел крушение в Средиземном море. ВИДЕО

© Deutsche Welle 24 декабря, 2024 10:47

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Российский сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море между Испанией и Алжиром, пишет издание La Verdad. Двое из шестнадцати моряков пропали без вести, пишет "Дойче велле".

Российский сухогруз "Урса Майор" затонул в Средиземном море между испанским городом Агилас и алжирским Ораном, сообщает испанское издание La Verdad со ссылкой на источники и "Медиазона" со ссылкой на радиопрограмму спасательной службы Испании в ночь на вторник, 24 декабря.

По данным СМИ, 14 моряков из 16 находящихся на борту были доставлены в порт Картахены. Еще двое до сих пор числятся пропавшими без вести.

По данным источников La Verdad, в 12.30 23 декабря судно вошло в крен после того, как на нем "произошел взрыв двигателей". Управление спасательной операцией на себя взял российский военный корабль, а также несколько судов, промышлявших в том же районе. Позднее к ним присоединился патрульный катер ВМФ Испании.

Сухогруз "Урса Майор" мог плыть в Сирию для эвакуации российских баз - СМИ

Официально сухогруз "Урса Майор" следовал из Санкт-Петербурга во Владивосток и должно было прибыть туда 22 января 2025 года. Туда, по данным компании "Оборонлогистика", оно должно было доставить портовые краны весом 380 тонн каждый.

Однако "Медиазона" со ссылкой на OSINT-аналитиков писала, что сухогрузы "Спарта" и "Урса Майор", вошедшие в Средиземное море в сопровождении трех военных больших десантных кораблей, долгое время перевозили грузы "Сирийского экспресса" - маршрута, который использовался для снабжения российских войск в Сирии. По словам экспертов, все пять судов могли быть предназначены для эвакуации военных баз РФ в Тартусе и Хмеймиме.

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