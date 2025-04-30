«Росатом» готов обсуждать присутствие США на Запорожской АЭС

По данным прессы, США предлагали взять под контроль украинскую Запорожскую атомную электростанцию, которая оккупирована российскими войсками. Это называли частью возможной сделки по урегулированию или приостановлению войны в Украине.

Однако в конце прошлой недели министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью американским журналистам, что Москва не получала предложения Вашингтона по вопросу о Запорожской АЭС, но если получит, то такая инициатива будет отвергнута.

«Нет, мы никогда не получали такого предложения, но если получим, то объясним, что электростанцией, Запорожской АЭС, управляет российская государственная корпорация под названием „Росатом"», — сказал глава МИД России в интервью CBS, добавив, что станция находится в «очень надежных руках».