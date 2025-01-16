Рижская дума замораживает рост зарплат мэру, его помощникам и всем депутатам

В настоящее время в решении думы указано, что базовый размер месячной зарплаты указанных должностных лиц в 2024 году остается на уровне 2023 года, то есть составляет 1137,46 евро. Согласно изменениям, предусмотрено сохранить этот же базовый размер месячной зарплаты и в 2025 году.

Зарплата избранных должностных лиц думы рассчитывается путем умножения базовой зарплаты на определенный коэффициент. Для мэра Риги применяется коэффициент 5,64, для его заместителей — 4,7, для председателей комитетов — 3,05, для их заместителей — 2,25, а для депутатов — 1,7.

Поскольку базовая зарплата останется на уровне 2023 года, размер зарплат должностных лиц не изменится. Окончательное решение о заморозке зарплат еще предстоит принять на заседании Рижской думы.