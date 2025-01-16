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Рижская дума замораживает рост зарплат мэру, его помощникам и всем депутатам

© LETA 16 января, 2025 17:50

Новости Латвии 0 комментариев

Финансовый комитет Рижской думы сегодня поддержал изменения в решении о заработной плате в Рижской думе, согласно которым планируется заморозить зарплаты избранных должностных лиц. Заморозка зарплат коснется мэра Риги, его заместителей, председателей комитетов думы, их заместителей, а также депутатов.

В настоящее время в решении думы указано, что базовый размер месячной зарплаты указанных должностных лиц в 2024 году остается на уровне 2023 года, то есть составляет 1137,46 евро. Согласно изменениям, предусмотрено сохранить этот же базовый размер месячной зарплаты и в 2025 году.

Зарплата избранных должностных лиц думы рассчитывается путем умножения базовой зарплаты на определенный коэффициент. Для мэра Риги применяется коэффициент 5,64, для его заместителей — 4,7, для председателей комитетов — 3,05, для их заместителей — 2,25, а для депутатов — 1,7.

Поскольку базовая зарплата останется на уровне 2023 года, размер зарплат должностных лиц не изменится. Окончательное решение о заморозке зарплат еще предстоит принять на заседании Рижской думы.

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