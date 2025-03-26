Ринкевич предлагает Силине пересмотреть европейские конвенции и нормы в отношении миграции

Он отметил, что гибридные атаки на латвийскую границу происходят с разной интенсивностью. Премьер-министр проинформировала президента Латвии о направленных на укрепление юридической конституции шагах, которые обсуждаются на дискуссиях Европейского совета и в различных других политических форматах.

"Начинает формироваться достаточно серьезный консенсус в странах Евросоюза (ЕС), что эти вопросы касаются не только физической охраны восточной границы блока, но и требуют изменений юридической конституции - ужесточения правил рассмотрения заявок на предоставлении убежища с целью сделать их гораздо более подходящими требованиям XXI века", - отметил Ринкевич.

Президент также обсудил с премьер-министром вопросы, касающиеся выхода Латвии из Оттавской конвенции, решение о котором еще предстоит принять парламенту. Ринкевич подчеркнул, что между странами необходимо координировать не только юридически-политическую сторону, но и дальнейшие шаги по укреплению военной инфраструктуры на восточной границе.

Силиня, в свою очередь, отметила, что стороны обсудили принятые во вторник правительством решения в связи с сокращением бюрократии, особенно в сфере строительства, где, по ее мнению, резкое сокращение бюрократии может привести к более быстрому экономическому росту и повышению конкурентоспособности.