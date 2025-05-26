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Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года: Росликов

© Delfi 26 мая, 2025 16:21

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В результате муниципальных выборов, намеченных на начало июня, Ригу нужно вернуть во времена до 2020 года. Об этом в интервью агентству LETA заявил лидер партии "Стабильности!" Алексей Росликов. Выдержки из этого интервью приводит портал Delfi.

Политик напомнил, что до 2020 года дети получали бесплатные обеды, а также ремонтировались школы, однако в течение последних пяти лет никто ничего не ремонтирует и отменен бесплатный общественный транспорт.

Росликов сказал, что хотел бы вернуть все то, что объединяло жителей.

"Поскольку до 2020 года я возглавлял Комитет по развитию города, эти выборы дают мне возможность вернуться на свое место и продолжить добрые дела, которые я уже проделал — парк Сканстес, парк Алдару, реновацию дворов, утепление зданий и многоквартирных домов при софинансировании Рижской думы", — добавил Росликов.

Политик также пояснил, что с приходом к власти партии "Национальное объединение" бесплатные обеды для детей были отменены, как и бесплатный проезд в общественном транспорте.

По его мнению, нынешняя власть узурпировала вопрос латышскости власти, хотя по сути она не делает ничего хорошего ни для страны, ни для ее столицы.

На вопрос, что заставило бы избирателей подумать, что "Стабильности!" — латвийская партия, он ответил, что он гражданин Латвии, поэтому другого выбора у него нет.

"Это латвийская партия. Люди голосуют за результаты работы, позицию и идею что-то изменить, улучшить или вернуть. Других причин нет. Поэтому я думаю, что люди, которые нас поддерживают, поддерживают наш энтузиазм, желание, скорость, напор", — добавил кандидат в мэры Риги.

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