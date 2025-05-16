РФ против присутствия представителей США на прямых переговорах с Украиной: Стамбул

Делегации Турции, Украины и США прибыли в Долмабахче. Также сообщается о прибытии нескольких машин, не уточняя, представители каких стран в них находятся.

Встреча трех делегаций запланирована на 10:45. После этого, как ожидается, пройдут переговоры между Россией и Украиной с участием Турции.

При этом еще до трехсторонней встречи с участием США, по данным источников «Суспільне» в украинской делегации, в Стамбуле прошла встреча главы офиса президента Украины Андрея Ермака, министра обороны Рустема Умеров и министра иностранных дел Андрея Сибиги с советниками по нацбезопасности Франции, Германии и Великобритания, а также со спецпосланником президента США Китом Келлогом.

О чем шла речь на этой встрече, издание не сообщает.

В Стамбуле началась встреча представителей Украины, Турции и США. Возглавляет встречу министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

США представляют глава Госдепартамента Марко Рубио, посол в Турции Том Баррак и спецпосланник президента по Украине Кит Келлог.

Украину на этой встрече представляют глава офиса президента Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

В Стамбуле в пятницу планируются прямые переговоры РФ-Украина, представитель Турции после приветствия должен их покинуть. Российская делегация против присутствия представителей США на прямых переговорах РФ-Украина, заявил источник россми.

Трамп хочет встретиться с Путиным «как только мы сможем это организовать», — AFP.