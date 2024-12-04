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Результаты TIMSS 2023: наши четвероклассники стали знать математику и естественные науки хуже, но все еще неплохо

Редакция PRESS 4 декабря, 2024 12:37

Новости Латвии 0 комментариев

Достижения латвийских учеников 4-х классов в международном исследовании тенденций развития образования в области математики и естественных наук "TIMSS 2023" по-прежнему существенно выше средних показателей 58 стран-участниц исследования, однако в этот раз они ниже по сравнению с предыдущим циклом исследования, свидетельствуют первые результаты исследования.

Достижения латвийских учеников 4-х классов по математике оценены в 534 балла, и это 14-е место в исследовании, так как средний показатель стран-участниц исследования составляет 503 балла.

Средний результат латвийских школьников в математическом тесте выше, чем у школьников из Швеции, Финляндии, Дании, Германии и США. В этом цикле исследования более высокий результат по математике продемонстрировали ирландские, польские и литовские школьники. Самый высокий результат в тесте по математике у сингапурских школьников - 615 баллов.

В свою очередь, по естественным наукам латвийские школьники заняли 21-е место с 526 баллами. Этот показатель тоже выше среднего среди стран-участниц исследования, который составляет 494 пункта.

По сравнению с предыдущим циклом исследования "TIMSS" в 2019 году достижения латвийских учащихся 4-х классов по математике снизились на 12 пунктов, а по естественным наукам - на 16 пунктов.

Латвийские школьники, принимавшие весной 2023 года участие в исследовании, начали учебу в школе во время пандемии "Covid-19", когда обучение длительное время проходило дистанционно, а также были продлены каникулы. Кроме того, на процесс обучения этих детей повлияла напряженность в обществе, связанная с пандемией и войной в Украине, отмечают исследователи.

Согласно первым результатам исследования, в Латвии 12% школьников способны достичь очень высокого уровня математической компетентности, что несколько больше по сравнению с 2019 годом. При этом на шесть процентных пунктов снизилась доля школьников, способных выйти на высокий уровень компетентности. Увеличилась доля школьников, которые не могут достичь даже самого низкого уровня компетенции.

Из Латвии в исследовании приняли участие 4299 учеников 4-х классов из 154 школ.

В ходе исследования в математическом тесте школьники выполняли задания с числами и измерением, задания по геометрии и задания по считыванию, сравнению и отображению данных. В тесте по естественным наукам школьники выполняли задания по биологии, физике и географии. И школьники, и учителя, и директора школ отвечали на вопросы, связанные с опытом и практикой преподавания и обучения в школах, а также школьной средой.

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