Рекордов тепла в Латвии в 2024 году было в 46 раз больше, чем рекордов холода

До 28 декабря в Латвии было всего семь новых рекордов холода, зато число рекордов максимальной температуры воздуха достигло 324.

Из двух рекордов холода два были побиты в январе, а пять - в мае. Рекордов минимальной температуры воздуха в нынешнем году меньше всего за последние несколько лет. В 2023-м, для сравнения, было достигнуто 55 новых рекордов холода.

Нынешнее число рекордов тепла - наибольшее с 2020 года, когда было поставлено 394 рекорда максимальной температуры.

В этом году новые рекорды по теплу бывали каждый месяц, меньше всего их оказалось в январе и октябре - всего по два. А вот в марте зарегистрировано 53, в апреле - 74, в сентябре - 87 новых рекордов тепла.

По данным латвийских метеорологов, самый сильный мороз в этом году был 8 января в Даугавпилсе, где он достиг -29,5 градуса. Рекордная жара зарегистрирована 28 июня: в этот день в Екабпилсе и Мерсрагсе столбик термометра поднялся до +32,9 градуса.

В этом году в Латвии не было ни одной волны холода, а число тепловых волн к ноябрю достигло девяти. 16-21 декабря была зарегистрирована десятая тепловая волна нынешнего года.

Декабрь - 11-й месяц подряд со среднемесячной температурой, превышающей норму. 2024 год - один из двух самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Латвии: среднегодовая температура воздуха достигла около +8,8 градуса - примерно как в 2020-м.

Норма климатического стандарта среднегодовой температуры воздуха, то есть среднегодовая температура воздуха в период с 1991 по 2020 год в Латвии равна +6,8 градуса. Она на 1,1 градуса выше, чем среднегодовая температура референтного периода (с 1961 по 1990 год).

Ученые прогнозируют, что во второй половине XXI века среднегодовая температура в Латвии может превысить +10 градусов. Однако существует вероятность, что под влиянием изменений климата растают ледники и увеличится количество осадков, вследствие чего могут прекратиться морские течения в Атлантическом океане, а это будет означать резкое снижение температуры в Северной Европе.