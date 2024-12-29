Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 29. Декабря Завтра: Ilgona, Solveiga

Рекордов тепла в Латвии в 2024 году было в 46 раз больше, чем рекордов холода

© LETA 29 декабря, 2024 09:44

Важно 0 комментариев

Scanpix/Copyright: xblickwinkel/C.xStennerx

Об этом свидетельствуют данные, собранные Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии.

До 28 декабря в Латвии было всего семь новых рекордов холода, зато число рекордов максимальной температуры воздуха достигло 324.

Из двух рекордов холода два были побиты в январе, а пять - в мае. Рекордов минимальной температуры воздуха в нынешнем году меньше всего за последние несколько лет. В 2023-м, для сравнения, было достигнуто 55 новых рекордов холода.

Нынешнее число рекордов тепла - наибольшее с 2020 года, когда было поставлено 394 рекорда максимальной температуры.

В этом году новые рекорды по теплу бывали каждый месяц, меньше всего их оказалось в январе и октябре - всего по два. А вот в марте зарегистрировано 53, в апреле - 74, в сентябре - 87 новых рекордов тепла.

По данным латвийских метеорологов, самый сильный мороз в этом году был 8 января в Даугавпилсе, где он достиг -29,5 градуса. Рекордная жара зарегистрирована 28 июня: в этот день в Екабпилсе и Мерсрагсе столбик термометра поднялся до +32,9 градуса.

В этом году в Латвии не было ни одной волны холода, а число тепловых волн к ноябрю достигло девяти. 16-21 декабря была зарегистрирована десятая тепловая волна нынешнего года.

Декабрь - 11-й месяц подряд со среднемесячной температурой, превышающей норму. 2024 год - один из двух самых теплых за всю историю метеонаблюдений в Латвии: среднегодовая температура воздуха достигла около +8,8 градуса - примерно как в 2020-м.

Норма климатического стандарта среднегодовой температуры воздуха, то есть среднегодовая температура воздуха в период с 1991 по 2020 год в Латвии равна +6,8 градуса. Она на 1,1 градуса выше, чем среднегодовая температура референтного периода (с 1961 по 1990 год).

Ученые прогнозируют, что во второй половине XXI века среднегодовая температура в Латвии может превысить +10 градусов. Однако существует вероятность, что под влиянием изменений климата растают ледники и увеличится количество осадков, вследствие чего могут прекратиться морские течения в Атлантическом океане, а это будет означать резкое снижение температуры в Северной Европе.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 16 реакций
Комментарии (0) 16 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

ЦСУ: за последние пять лет дошкольников в Латвии стало меньше

Важно 13:32

Важно 0 комментариев

С 2019 года число детей детсадовского возраста сократилось на 5500, о чем свидетельствует публикация Центрального статистического управления (ЦСУ) "Латвийский статистический ежегодник 2024" (Latvijas statistikas gadagrāmata 2024).

С 2019 года число детей детсадовского возраста сократилось на 5500, о чем свидетельствует публикация Центрального статистического управления (ЦСУ) "Латвийский статистический ежегодник 2024" (Latvijas statistikas gadagrāmata 2024).

Читать
Загрузка

Поездка домой на поезде из Риги в Юрмалу стала кошмаром для девушки; к счастью, все закончилось хорошо

Важно 13:16

Важно 0 комментариев

Пассажиры поездов неоднократно оказывались в незавидной ситуации: поезд не открыл дверь на нужной станции и пришлось выйти на следующей остановке - в незнакомом месте, в темноте и лишившись возможности попасть домой, пишет Tautaruna.nra.lv.

Пассажиры поездов неоднократно оказывались в незавидной ситуации: поезд не открыл дверь на нужной станции и пришлось выйти на следующей остановке - в незнакомом месте, в темноте и лишившись возможности попасть домой, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать

Президент, которого не признает оппозиция: в Грузии прошла инаугурация Михаила Кавелашвили

Важно 12:42

Важно 0 комментариев

Михаил Кавелашвили принес президентскую присягу. Саломе Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец, но назвала инаугурацию "пародией".

Михаил Кавелашвили принес президентскую присягу. Саломе Зурабишвили заявила, что покинет президентский дворец, но назвала инаугурацию "пародией".

Читать
Загрузка

Путин извинился перед Алиевым за «инцидент» с самолетом Azerbaijan Airlines и упомянул работу ПВО

Важно 12:34

Важно 0 комментариев

Российский президент Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за то, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Он упомянул работу российского ПВО, но не признал, что именно это стало причиной падения лайнера.

Российский президент Владимир Путин извинился перед президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым за то, что «трагический инцидент произошел в воздушном пространстве России». Он упомянул работу российского ПВО, но не признал, что именно это стало причиной падения лайнера.

Читать

В ТЦ Rīga Plaza возник пожар; из здания эвакуировано около 400 человек

Важно 12:13

Важно 0 комментариев

В воскресенье утром в столице из-за небольшого пожара в торговом центре Rīga Plaza из здания эвакуировалось около 400 человек, сообщает агентство LETA.

В воскресенье утром в столице из-за небольшого пожара в торговом центре Rīga Plaza из здания эвакуировалось около 400 человек, сообщает агентство LETA.

Читать

В Гризинькалнсе появился интересный обитатель. И навел порядок

Важно 11:13

Важно 0 комментариев

В парке "Гризинькалнс" на высокой ели устроил себе жилье ястреб-тетеревятник, о чем агентству LETA сообщило предприятие Rīgas meži, которое ухаживает за парком.

В парке "Гризинькалнс" на высокой ели устроил себе жилье ястреб-тетеревятник, о чем агентству LETA сообщило предприятие Rīgas meži, которое ухаживает за парком.

Читать

«Вы там все уже под градусом?» — рижане возмущены очередным решением думы

Важно 11:02

Важно 0 комментариев

Незадолго до Рождества Рижская дума сообщила, что с 2025 года общественным транспортом смогут бесплатно пользоваться не только сотрудники полиции, но и пожарные, медики, земессарги и пограничники, пишет Tautaruna.nra.lv.

Незадолго до Рождества Рижская дума сообщила, что с 2025 года общественным транспортом смогут бесплатно пользоваться не только сотрудники полиции, но и пожарные, медики, земессарги и пограничники, пишет Tautaruna.nra.lv.

Читать