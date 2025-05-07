Регистрация открыта всё лето: Госагенство занятости призывает школьников не штурмовать их сайт

Дети боялись, что не успеют зарегистрироваться и им не хватит рабочих мест. На деле система работает немного иначе - всё как у взрослых - регистрация на сайте не гарантирует тебе рабочего места.

"Важно подчеркнуть, что школьникам и студентам не обязательно было регистрироваться непосредственно в в первые часы работы системы или во время занятий. Регистрация открыта все лето до 17 августа, так что все желающие зарегистрироваться на мероприятие обязательно успеют это сделать, - объяснили press.lv в Госагенстве занятости. - Кроме того, регистрация на мероприятие не означает немедленного начала работы — школьникам будет предоставлена ​​летняя работа в период проведения мероприятия — с 1 июня по 31 августа. После регистрации школьникам необходимо будет выбрать подходящую вакансию из предложений, которые будут опубликованы на сайте NVA, и связаться с самими работодателями, которые также примут решение о выборе наиболее подходящего кандидата из числа школьников, подавших заявку на конкретную вакансию".

Отметим, что многие дети и их родители вчера так и не сумели найти на сайте список вакансий, доступных для школьников. Объясняем: вакансии доступны не на самом сайте, а в специальном файле эксел, прикрепленном в разделе для школьников вот по этой ссылке: nva.gov.lv

Вчера мы писали о том, что школьники пытались зарегистрироваться на сайте в первые минуты открытия регистрации. В результате к вакансиям доступ был получен только в 11.46.