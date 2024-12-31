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Развод и дети пополам: Анджелина Джоли и Брэд Питт судились 8 лет и вот достигли соглашения

Euronews 31 декабря, 2024 17:11

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Одна из самых ожесточенных и продолжительных голливудских битв за развод подошла к концу: Анджелина Джоли и Брэд Питт наконец-то достигли соглашения о разводе, положив конец одному из самых публичных и спорных расставаний в Голливуде.

В понедельник пара подала совместное заявление в Высший суд Лос-Анджелеса, подтвердив, что они пришли к соглашению о разделе супружеских и имущественных прав. Об урегулировании впервые сообщил журнал People.

"Более восьми лет назад Анджелина подала на развод с мистером Питтом", - говорится в заявлении адвоката Джоли Джеймса Саймона. "Она и дети оставили все имущество, которое они делили с мистером Питтом, и с тех пор она сосредоточилась на поиске мира и исцеления для их семьи. Это лишь часть долгого процесса, начавшегося восемь лет назад. Честно говоря, Анджелина очень устала, но она чувствует облегчение от того, что этот этап уже позади".

У 49-летней Джоли и 61-летнего Питта, которые были вместе 12 лет и два года женаты, шестеро детей. Их развод начался в 2016 году после предполагаемой ссоры на борту частного самолета, в которой Джоли обвинила Питта в жестоком обращении с ней и их детьми. ФБР и Департамент по делам детей и семейных служб округа Лос-Анджелес провели расследование, но в итоге не предприняли никаких действий против Питта.

Несмотря на долгую и зачастую ожесточенную судебную тяжбу, судебные документы свидетельствуют о том, что мировое соглашение включает в себя отказ пары от права на любую будущую финансовую поддержку супруга. Однако на данный момент никаких подробностей не разглашается, и соглашение еще должно быть окончательно утверждено судьей.

Четверо из шести детей пары уже достигли 18-летнего возраста, поэтому для них не потребовалось оформлять опекунство. Единственные несовершеннолетние в семье - 16-летние близнецы Нокс и Вивьен. В июне их старшая дочь, Шайло Нувель, подала прошение об исключении имени Питта из ее фамилии, которое было удовлетворено. Остальные их дети - 23-летний Мэддокс, 21-летний Пакс и 19-летняя Захара.

Вместе с федеральными властями и властями округа Лос-Анджелес судья, рассматривавший дело, заслушал показания по поводу обвинений, прежде чем принять решение о равной опеке над детьми для обоих родителей.

Одним из самых спорных вопросов во время развода стала совместная собственность пары на виноградник Шато Мираваль во Франции. Питт подал иск против Джоли, обвинив ее в том, что она продала свою половину винодельни сторонней компании Tenute del Mondo без его согласия. Он назвал эту продажу "мстительной" и заявил, что она разрушила личное пространство, которое было важно для их семьи. Адвокаты Джоли утверждают, что Питт потребовал от нее подписать соглашение о неразглашении, которое позволило бы скрыть некоторые аспекты его предполагаемого насилия, и она отказалась.

Соглашение о разводе не влияет на судебный процесс по делу о винодельне, где может продолжиться юридическая борьба между двумя звездами.

Дело о разводе остается практически вне поля зрения общественности благодаря тому, что пара решила обратиться к частному судье, что становится все более распространенным шагом среди расходящихся знаменитостей. Официальных судебных заседаний не было почти год, и мировое соглашение стало для многих неожиданностью, поскольку не было никаких признаков того, что пара близка к нему.

Несмотря на судебные тяжбы, обе звезды не распространяются о своей личной жизни. В 2017 году в интервью GQ Питт признался, что во время развода и инцидента в самолете у него были проблемы с алкоголем, но сказал, что с тех пор он ведет трезвый образ жизни и проходит курс терапии. Джоли, тем временем, хранит молчание о деталях развода, хотя и настаивает на более широком изучении поведения Питта через суд.

Отношения пары начались в 2004 году после совместного участия в фильме "Мистер и миссис Смит" в качестве супругов-киллеров. Они стали одной из самых культовых пар в Голливуде: Джоли снялась в таких фильмах, как "Лара Крофт: расхитительница гробниц" и "Малефисента", а Питт стал мировой звездой благодаря таким хитам, как "Бойцовский клуб" и "Бесславные ублюдки". Оба получили "Оскар": Джоли - за "Прерванную жизнь" в 2000 году, а Питт - за " Однажды... в Голливуде " в 2020 году.

В этом году Джоли вернулась в центр оскаровских дискуссий благодаря своему образу легендарной сопрано Марии Каллас в фильме "Мария".

 

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