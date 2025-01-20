Разведка готовит военизированные группы белорусов? Спецслужба опровергает сомнительный документ

По мнению ДГБ, это часть продолжающейся информационной кампании против Литвы в связи с предстоящими президентскими выборами в Беларуси.

«Опубликованный в Facebook мнимый документ ДГБ о деятельности разведки по подготовке военизированных белорусских формирований является откровенной фальшивкой, которая не имеет ничего общего с реальной деятельностью ДГБ и должна рассматриваться как часть продолжающейся информационной кампании против Литвы», - говорится в сообщении ДГБ в Facebook.

«В преддверии президентских выборов в Белоруссии мы наблюдаем более активное проведение этой кампании», - говорится в сообщении.

В приведенных ДГБ фрагментах фейкового документа можно прочитать, что ведомство якобы приняло решение о «создании подконтрольного военно-патриотического клуба „Литвины“, приводятся характеристики его членов и говорится о недостаточной подготовке клуба к „развитию активных действий в отношении Беларуси“. В документе немало орфографических ошибок.

Президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января, спустя четыре с половиной года после того, как в стране вспыхнули массовые протесты, вызванные обвинениями в фальсификации результатов голосования. Тогда авторитарный президент страны Александр Лукашенко и его силовики жестоко подавили протесты.

Лукашенко, который правит страной, являющейся важным союзником России, с 1994 года, отменил оппозицию и посадил в тюрьму сотни критиков режима и участников протестов.