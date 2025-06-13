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Разговоров много: Латвию давно готовы снабжать дронами, но государство их не запрашивает (1)

Редакция PRESS 13 июня, 2025 09:02

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

Дроны как потенциальная угроза национальной безопасности — как внутренней, так и внешней — стали особенно актуальны с началом полномасштабного вторжения России в Украину более трёх лет назад. С тех пор в Латвии много говорят о необходимости развивать эту сферу, но происходит ли это на самом деле? Своими мыслями с порталом tv3.lv поделился основатель компании по производству дронов и их систем ООО "RAW" Рейнис Пурвенс.

"Кратко говоря, на уровне идей всё очень активно. Но не хватает действий, — говорит Пурвенс. - Со стороны бизнеса, пожалуй, самое трудное — это то, что мы уже несколько лет пытаемся доказать, что это реальная угроза, потому что в отрасли все это прекрасно понимают".

Последние три года, то есть война в Украине, доказали необходимость развивать эту сферу, однако, по словам Пурвенса, определённый уровень угроз, связанных с дронами, существует с того момента, как эти технологии стали широко доступными.

"За все эти годы мы собрали информацию, поняли, где, на каких уровнях и каким образом их можно использовать — будь то шпионаж или действия против конкретных объектов. Поэтому мы стараемся адаптировать эти системы так, чтобы они были практически применимы", — объясняет основатель "RAW".

Тем не менее, если бы правительство сегодня решило вложить значительные средства в закупку дронов и усиленное их производство, готова ли была бы к этому местная индустрия?

Пурвенс утверждает — да. Хотя не всё было бы доступно сразу, так как во всём мире существует постоянный высокий спрос, который обслуживают и латвийские производители. То есть одновременно можно произвести столько дронов, сколько позволяют производственные мощности. Также важно учитывать цель спроса — для какой защиты нужны дроны, планируется ли их использовать на государственном уровне или только для конкретного объекта и т.п.

"Но если кратко — индустрия давно готова и просто ждёт", — снова подчеркнул Пурвенс.

Он также рассказал, что в Латвии много людей и компаний с "умными головами" в сфере технологических инноваций. У нас есть много способных предприятий, которые уже успели себя хорошо зарекомендовать, и в сфере дронов Латвия находится на очень высоком уровне, в том числе по сравнению с другими странами.

Ранее сообщалось, что 20 марта в Риге прошла третья Балтийская конференция по вопросам безопасности. Она собрала профессионалов отрасли и предпринимателей со всего мира для обсуждения актуальных вызовов и демонстрации новейших технологических решений. Учитывая геополитическую нестабильность, тема конференции в этом году была посвящена обеспечению непрерывности деятельности в век вызовов.

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