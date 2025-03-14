Расследование ООН: РФ совершила преступления против человечности в Украине

Новый доклад Независимой международной комиссии ООН по расследованию по Украине, опубликованный в сети на этой неделе, будет официально представлен Совету ООН по правам человека в следующий вторник.

Комиссия пришла к выводу, что российские власти виновны в исчезновениях и пытках. «Оба преступления были совершены в рамках широкомасштабного и систематического нападения на гражданское население и в соответствии с скоординированной государственной политикой», — говорится в докладе. Обычно следователи ООН не столь прямолинейны в своих заявлениях.

В докладе говорится, что в районах, перешедших под контроль России, было задержано большое количество мирных жителей. Многие из них затем были переведены в тюрьмы на оккупированных территориях Украины или в России.

Следователи пришли к выводу, что в ходе длительных задержаний российские власти совершили и другие нарушения и преступления. «Многие жертвы числятся пропавшими без вести на протяжении месяцев и лет, а некоторые из них умерли в плену», — говорится в отчете. В нем также говорится, что российские власти систематически не предоставляют информацию о местонахождении задержанных лиц.

В докладе говорится, что Россия действовала с намерением лишить пропавших без вести лиц защиты закона, а военнопленные также подвергались пыткам и становились жертвами насильственных исчезновений.

Следствие пришло к выводу, что Россия «систематически применяет пытки в отношении определенных категорий задержанных с целью получения информации, принуждения и запугивания». Самые жестокие формы пыток применялись во время допросов, однако российские власти «также систематически применяли сексуальное насилие как форму пыток в отношении задержанных мужчин», установили следователи.

Комиссия также расследовала участившиеся случаи, когда российские солдаты убивали или ранили пленных украинских солдат, что является военным преступлением. «Показания солдат, дезертировавших из российских вооруженных сил, свидетельствуют о том, что проводится политика не взятия пленных, а их убийства», — говорится в докладе.

В нем говорится, что обе воюющие стороны совершили военное преступление, убивая или калеча раненых солдат с помощью беспилотников.

В докладе также описываются нарушения прав человека, совершенные украинскими властями в отношении лиц, обвиняемых в сотрудничестве с оккупантами.

В феврале 2022 года Россия снова вторглась в Украину. В марте того же года Совет ООН по правам человека начал расследование преступлений, совершенных во время войны, на высоком уровне.

Комиссия подчеркнула необходимость достижения справедливости и привлечения к ответственности виновных в нарушениях и преступлениях.

Комиссия отметила, что Украина сотрудничала со следователями, однако Россия не признает работу комиссии и отказывается сотрудничать.