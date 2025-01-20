Распоряжение остается в силе: суд признал отстранение Барташевича правомерным

Обжаловав распоряжение министра умного управления и регионального развития от 2 ноября 2023 года, заявитель попросил суд оценить, обоснованно ли установлена его ответственность за коллективные решения думы, которые принимаются в ходе выражения депутатами политической воли.

Заявитель также оспорил выводы министра о том, что Резекненская дума и ее председатель нарушили правовые нормы, не запланировав необходимые в бюджете самоуправления на 2023 год расходы, без финансового покрытия реализовав проекты самоуправления, не предоставив министерству информацию.

Суд признал обоснованным сделанный в приказе вывод о том, что при принятии и исполнении бюджета Резекненского самоуправления на 2023 год были нарушены нормы закона о бюджетах самоуправлений и закона об управлении бюджетами и финансами.

Суд признал компетенции министра на проверку решений думы самоуправления в бюджетной сфере.

В конкретном случае нарушение закона было констатировано в связи с тем, что на утверждение в думу был выдвинут и утвержден бюджет самоуправления на 2023 год, в котором не были предусмотрены средства на оплату труда и расходы на отопление на полный бюджетный год. Суд отметил, что правовыми нормами предусмотрена ответственность председателя думы как руководителя учреждения за законность работы самоуправления.

Суд также признал, что было обоснованно констатировано нарушение правовых норм в момент, когда заявитель единолично без участия думы самоуправления и финансового управления в сентябре 2022 года подписал договор с ООО "Arčers" о продолжении строительных работ и взял на себя обязательства по реализации проекта "Создание Резекненского рекреационного центра для развития туризма".

При этом суд признал ряд нарушений, указанных в приказе министра, бездоказательными. Суд указал, что Европейская хартия местного самоуправления не признает компетенцию надзирающего учреждения на проверку целесообразности решений самоуправления: хартией определено, что контроль целесообразности допустим исключительно в рамках делегированных государством задач.

По мнению суда, границы этого контроля не были соблюдены, когда министр в приказе отметила, что самоуправление не имело права начинать реализацию проекта реновации дошкольного учреждения "Rotaļa".

Решение административного районного суда еще не вступило в силу, участники процесса могут обжаловать его в Административном окружном суде.

Ранее сообщалось, что Барташевич оспорил в суде распоряжение министра регионального развития Инги Берзини от 2 ноября 2023 года о своем отстранении.

Отстранение Барташевич расценил как часть крупной политической кампании, направленной против него лично и Резекненского самоуправления.