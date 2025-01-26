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Рано утром в воскресенье был поврежден подводный кабель Латвийского радиотелецентра

© LETA 26 января, 2025 15:44

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Об этом агентству LETA сообщили из радиотелецентра.

В системе надзора за передачей данных центра были зафиксированы перебои с передачей на участке Вентспилс - Готланд. Оказание услуг продолжилось с использованием других маршрутов передачи данных. Задержка с передачей данных возможна, но она в основном не влияет на конечных пользователей в Латвии, пояснили в центре.

После получения информации о повреждении морские силы направили патрульный корабль для обследования судна, возможно, вовлеченного в инцидент, о чем агентство LETA информировали вооруженные силы Латвии.

Повреждение было выявлено в исключительной экономической зоне Швеции.

Центр морских операций провел анализ движения судов в районе повреждения кабеля. Поблизости было идентифицировано еще два судна, находившихся вне территориальных вод Латвии и исключитльной экономической зоны.

Морские силы связались с союзниками из НАТО, включая Швецию, идет постоянный обмен информацией.

Выяснение обстоятельств случившегося продолжается, подчеркивают Национальные вооруженные силы.

"Есть основание считать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешним воздействием", - заявила руководитель отдела корпоративной коммуникации Латвийского государственного радиотелецентра Винета Спругайне.

Поскольку кабель находится на глубине более 50 м, характер повреждения можно будет установить лишь после начала ремонтных работ.

Премьер Эвика Силиня созвала совещание ответственных министерств и служб в связи с инцидентом.

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