Ранняя подача не означает, что деньги вернут быстрее: глава СГД раскрывает тайну возврата налогов

Хотя подача декларации заблаговременно не всегда означает более оперативное получение налогового возврата, в некоторых случаях возможны исключения.

"Более ранняя подача не означает, что деньги вернут быстрее. Декларации с меньшим количеством данных мы рассматриваем быстрее, и возврат средств происходит скорее. Но сначала проверяются поданные ранее декларации, а те, которые несут больший риск, отправляются на более детальную проверку", - рассказала глава VID.

Она также отметила, что люди стремятся подать декларации как можно скорее, чтобы скорее вернуть переплаченные налоги. Однако VID работает над тем, чтобы минимизировать стресс, связанный с наплывом заявлений в первые дни марта.

"В следующем году беспокойства должно быть меньше", - добавила она

Ранее сообщалось, что за первые два дня после начала приема деклараций о доходах за 2024 год в налоговую службу поступило почти 40% от общего количества деклараций за весь предыдущий год. Байба Шмите-Роке уточнила, что за первые дни в этом году было подано около 400 тысяч деклараций, тогда как за весь прошлый год их количество составило чуть более миллиона.