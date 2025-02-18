Раненый «леопард» в латвийской канаве: как на полигоне Адажи танк спасали (ФОТО)

Там испанские военные тренируются в составе многонациональной бригады НАТО. В нее входят тажке контингенты из Албании, Дании, Италии, Исландии, Канады, Польши, Словакии, Словении, Северной Македонии, Черногории, Чехии, а с недавних пор еще и Швеции. Шведы, правда, прибыли без танков: за «тяжелую» часть «подвижного состава» в подразделении отвечают испанцы, поляки и канадцы со своими Leopard 2.

На публикацию на официальной Facebook-странице испанского Генштаба обратил внимание испанский военный блогер DefAviation, благодаря объяснениям которого и стало понятно, что, собственно, произошло.

Итак, у испанского «леопарда» порвалась гусеница — один из самых хрупких элементов конструкции 67-тонной машины. Такое бывает в случае наезда на мину или неудачного маневра на особенно плохом участке. Сполз ли танк в канаву после того, как остался без гусеницы или остался без гусеницы из-за того, что съехал в канаву, неясно. Так или иначе, он оказался там.

На помощь пришел тягач-эвакуатор поврежденной техники Leopard 2ER Búfalo — судя по его цвету, тоже испанский, замечает DefAviation. Эвакуатор в кадре — с выдвинутой стрелой крана и поднимает слетевшую с катков гусеницу. Общий вес ее 82 звеньев, кстати, 5400 килограммов, из них 750 — резиновые «подушечки», а остальное — металл.

Раненый «леопард» пришлось еще и выкапывать — общими усилиями как минимум двух испанских танкистов и двух военных из канадского контингента.

В итоге всей операции Leopard 2 был благополучно водружен на трейлер для транспортировки (по довольно приличной, судя по фото дороге) для ремонта. Трейлер DefAviation опознает как канадский. Он также обращает внимание, что защитная «юбка» в задней части танка поднята — планово или нет, неизвестно.