На поезде из Риги в Таллин: уже с 6 января!

Пассажирские железнодорожные операторы Латвии, Эстонии и Литвы — "Vivi", "Elron" и "LTG Link" — начали согласование графиков движения поездов, чтобы с начала следующего года предоставить пассажирам возможность полноценно путешествовать на поездах между странами Балтии.

Планируется, что согласованный маршрут, соединяющий столицы Балтийских государств, станет доступен с 6 января.

Изначально маршрут будет осуществляться с использованием поездов всех трёх операторов, с двумя пересадками: одной в Риге и другой в Валге. Время пересадок составит примерно 10–20 минут. В то же время продолжается работа по сокращению числа пересадок в будущем.

Общее время поездки от Вильнюса до Таллина составит около 10 часов. Для сравнения: на автомобиле поездка займет 7,5 часов.

Планируемые остановки на маршруте Вильнюс – Рига – Таллин:

В Литве: Вильнюс, Кайшядорис, Йонава, Кейданы, Радвилишкис, Шяуляй, Йонишкис;

В Латвии: Елгава, Рига, Земитаны, Югла, Инчукалнс, Сигулда, Лигатне, Иерики, Цесис, Лоде, Валмиера, Стренчи, Лугажи;

В Эстонии: Валга, Элва, Тарту, Йыгева, Тамсалу, Тапа, Ылемисте, Китсекюла, Балтийский вокзал.

Более подробная информация о движении поездов, ценах на билеты и способах их приобретения будет доступна к концу декабря.