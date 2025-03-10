Пытался сбежать, но не успел: пожарные задержали поджигателя сухой травы

8 марта около 22:00 в Государственную полицию поступила информация о том, что в Сабиле (Талсский край) на улице Талсу добровольные пожарные задержали человека, занимавшегося поджогом сухой травы.

Сотрудники полиции, прибыв на место происшествия, встретились с добровольными пожарными, которые рассказали, что один из них по пути домой заметил, как на холме неизвестный поджигает сухую траву с помощью зажигалки. Пожарный немедленно сообщил об этом коллегам, после чего трое из них отправились на место происшествия. Они попытались остановить мужчину, но он попытался скрыться. Однако добровольцы сумели его задержать и вызвали полицию.

Задержанный признался в содеянном и передал полицейским зажигалку, с помощью которой устроил поджог на холме в Сабиле. В отношении мужчины возбуждено административное дело за поджог сухой травы. Согласно закону за такой проступок предусмотрен штраф от 280 до 700 евро.

Государственная полиция напоминает, что поджог сухой травы – это опасное и наказуемое деяние! Полицейские выражают благодарность добровольным пожарным Сабиле за их оперативные действия и задержание нарушителя.