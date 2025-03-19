Пять интересных фактов о курином мясе

Куриное мясо и потребление железа

“Дефицит железа может существенно повлиять на иммунную систему человека, уровень его энергии и продуктивность, и многие даже никогда не проверяли содержание железа в своем организме”, - говорит нутрициолог Виктория Закаркевича. Дефицит может проявляться такими симптомами, как сонливость, более частые заболевания, сниженная концентрация внимания, ломкость волос и ногтей, сухая и бледная кожа. Для определения уровня железа в организме рекомендуется регулярно сдавать анализы крови, обращая особое внимание на уровень гемоглобина и ферритина.

Думая о том, как улучшить свой рацион и включить в него больше источников железа, мы часто не задумываемся или не знаем, что курица является хорошим источником железа. В среднем она содержит 1,4 мг железа на 100 г, что даже больше, чем в свинине, в которой содержание железа составляет около 1 мг на 100 г. Хотя говядина содержит больше железа - в среднем 2 мг на 100 г, - она часто более жирная и калорийная, поэтому курица является хорошим сбалансированным выбором, который может помочь обеспечить оптимальный уровень железа. Для лучшего усвоения железа организмом рекомендуется сочетать во время приема пищи продукты, богатые железом, с источниками витамина С, например, добавляя в блюдо салат с паприкой или тушеную капусту.

Куриное мясо и антибиотики

Антибиотики в животноводстве применяются только при необходимости и никогда не используются в профилактических целях. При разведении антибиотики могут использоваться для лечения птиц, а затем строго соблюдаются требования Продовольственно-ветеринарной службы (PVD). Они предусматривают, что мясо попадает на прилавки магазинов только после того, как птицы полностью выздоровеют и медикаменты будут полностью выведены из их организма. При этом можно покупать и куриное мясо более высокого качества, когда животные выращивались в условиях, когда они не болеют и не было необходимости принимать антибиотики.

Как отмечает нутрициолог Виктория Закаркевича, для повседневного питания рекомендуется все же выбирать мясо со знаком качества "Выращено без антибиотиков": “В настоящее время ученые и Всемирная организация здравоохранения ищут решения проблемы резистентности к антибиотикам. Это означает, что в случае заболевания лекарства, которые так важны для спасения жизни людей, не работают. Поэтому необходимо сократить использование антибиотиков и в животноводстве, создавая для птиц условия, когда они не болеют или болеют реже”.

Продукты с маркировкой "Выращено без антибиотиков" гарантируют, что эти птицы не болели и никогда в жизни не сталкивались с антибиотиками.

Куриное мясо важно для мужского здоровья

Наверное, никого не удивит тот факт, что мужчины потребляют больше мяса. Хотя мясо, как правило, является ценной частью рациона, чрезмерное употребление красного мяса и субпродуктов может способствовать развитию подагры, которая чаще встречается у мужчин. Это болезненное воспаление суставов, вызванное накоплением кристаллов мочевой кислоты. Чтобы оценить риск развития подагры, рекомендуется регулярно проверять уровень мочевой кислоты в крови. Риск заболевания можно значительно снизить, внеся некоторые изменения в рацион и образ жизни.

“Разумеется, ни мужчинам, ни женщинам не нужно становиться вегетарианцами, чтобы улучшить свое здоровье. Хороший способ снизить риск подагры, если сложно сократить потребление мяса, - включить в свой рацион больше курицы. Она содержит значительно меньше пуринов, которые способствуют повышению уровня мочевой кислоты, а также более постная и богаче белком”, - объясняет нутрициолог Виктория Закаркевича.

Полноценное питание и физическая активность не только снижают вероятность развития подагры, но помогают предотвратить и другие проблемы со здоровьем, связанные с питанием, такие как сердечно-сосудистые заболевания. Кроме того, поддержание более активного образа жизни и сокращение потребления алкоголя, если это актуально, могут значительно улучшить здоровье и снизить риск развития подагры.

Размер курицы зависит от породы

Часто, рассматривая курицу на полках магазинов, люди обращают внимание на ее размер и ошибочно предполагают, что куры получили какой-то прикорм или медикаменты. Разведение кур в Латвии строго регулируется законодательством ЕС, которое уже более 40 лет запрещает использование гормонов и других стимуляторов роста в животноводстве.

Курица, представленная в магазинах, поступает от специально отобранной бройлерной породы, которая выведена путем отбора самых крупных пород птиц с сохранением высокого качества и безопасности мяса.

Куриное мясо и его мытье

Некоторые моют сырую курицу, и может показаться, что таким образом она становится чище и безопаснее для употребления в пищу, но на самом деле безопаснее всего просто приготовить свежее мясо.

Во время мытья бактерии с поверхности мяса могут распространиться на раковину и окружающие поверхности, что значительно увеличивает риск возможного заражения. Следует помнить, что единственный эффективный способ гарантировать пригодность курицы для употребления в пищу человеком - это правильная и тщательная термическая обработка. Кроме того, курицу можно приготовить за сравнительно короткое время. Определить готовность мяса можно как визуально, так и с помощью специального термометра. Внутренняя температура куриного филе должна достигать 72 °C, а целой курицы, куриных ножек, голени и крылышек - 82 °C.