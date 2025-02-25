Путин предложил США добывать редкоземельные металлы в России

Президент России Владимир Путин заявил, что его страна готова предложить США совместно работать в области добычи редкоземельных металлов на территории РФ. Также, по его словам, страны могли бы вместе производить алюминий: "Мы могли бы вместе с американскими компаниями подумать о совместной работе по этому направлению. Например, в Красноярском крае еще в советское время были планы строительства новой гидроэлектростанции и создания дополнительных производств по выпуску алюминия", - сказал он в понедельник, 24 февраля, в интервью корреспонденту российского государственного телеканала ВГТРК Павлу Зарубину.

Президент РФ заявил, что этот проект может стать "инвестиционно емким". "По предварительным оценкам, он стоил или будет стоить в сегодняшних ценах где-то $15 млрд. Но мы можем подумать над этим", - пояснил он.

Говоря о редкоземельных металлах на территории РФ, Путин признал, что сегодня страна делает недостаточно для их разработки. "Редкие, редкоземельные металлы - очень важное составляющее, очень важные ресурсы для современных отраслей экономики. И мы мало пока в этом направлении делаем. Должны делать больше", - сказал он.