Продукция Straupe может вернуться на прилавки в ближайшие дни

Во вторник в магазине "Straupe" на Рижском центральном рынке не наблюдалось наплыва покупателей. Продавец признала, что в последние дни количество покупателей значительно уменьшилось, но большинство пришедших в магазин людей заявили, что покупали и будут покупать продукцию "Straupe". Полностью торговлю продукцией предприятия после обнаружения инфекции приостановили розничные сети "Elvi" и "Rimi". Теперь представитель "Rimi Latvia" Инга Бите и член правления "Elvi Latvija" Лайла Вартукаптейне сообщили, что продукция "Straupe" вернется на полки магазинов в течение этой недели.

Покупатели не обращались в магазины с просьбой вернуть деньги за купленные продукты "Straupe", хотя могут это сделать до 25 апреля. Представитель молокоперерабатывающего предприятия Ивета Дзерве сообщила Латвийскому радио, что производство возобновлено, но убытки еще не подсчитаны. По ее словам, для предприятия они не будут критическими, но придется восстанавливать репутационные потери.